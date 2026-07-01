Aterrizan alrededor de 30 niños y niñas saharauis de acogida a Mallorca: "Cuando hemos visto llegar a Salma, no he podido contenerme"

Poco más de 300 días han tenido que esperar las famílias de acogida para poder reencontrarse con los niños saharauis del programa 'Vacances en Pau'. Un total de 28 niños han aterrizado en Mallorca este miércoles con el objetivo de disfrutar el verano y huir de las altas temperaturas y del conflicto.

Tan solo les han hecho falta unos pocos segundos dentro del aeropuerto para que los primeros gritos de 'Sáhara libre' retumben dentro de la terminal de llegadas. Para Catalina Rosselló, presidenta de la Asociación de Amics del Poble Saharaui, estos jóvenes son los "mejores embajadores de su pueblo", ya que a través de ellos "la gente conoce la enorme injusticia que esta sufriendo el pueblo saharaui".

Entre lágrimas y tímidos abrazos, los niños provinientes de un campo de refugiados en Algeria se han reunido con las familias que los acogerán hasta el próximo mes de septiembre. Para muchos de ellos no es su primer año y lo han demostrado con su determinada llegada sujetando la bandera del Sáhara.

Pos su parte, a los adultos les ha costado más aguantar la emoción. Suna Ferriol, una de las madres de acogida, ha roto en llanto al conocer a Salma. "El año pasado, cuando llegaron, me avisaron que la niña a la que debíamos acoger no llegó. Para nosotros fue un momento muy triste y hoy, cuando hemos visto llegar a Salma, no he podido contenerme", explica la mujer ibicenca.

Algunos se han sumado al programa porque les tocó de cerca en su infancia, como a Alain que gracias a su madre compartió un verano con un joven de acogida, o porque es una experiencia enriquecedora en la que se transmiten los valores más importantes. Sin embargo, todos coinciden en el motivo principal: ayudar a los más pequeños.

Los planes que más disfrutan los pequeños es ir a la piscina, a la playa y jugar con otros niños. No obstante, tanto Aisha como Salca, de 10 años cada una, explican que una de las mejores cosas es poder estar con sus familias de acogida.

Al llegar septiembre, sus caminos se separarán: "Las despedidas son duras, a pesar de que ella, al final del verano, también echa de menos su casa. Es duro, es triste, pero sabemos que allí donde va la están esperando con los brazos abiertos", explica Maria Antonia, madre de acogida.

Asimismo, los pequeños no olvidan a la gente de las islas y procuran llamar y 'wasapear' semanalmente durante el resto del año a sus figuras paternales del otro lado del Mediterráneo, deseando, si es posible, volver a verles.

Armengol recibirá a niños acogidos por primera vez

Por otro lado, la presidenta del Congreso de Diputados, Francina Armengol, recibirá el próximo 15 de julio a los niños y niñas saharauis que forman parte del programa 'Vacaciones en Paz', convirtiéndose en la primera presidenta de la Cámara Baja de la historia en hacerlo.

Este programa, que lleva décadas realizándose en España, acoge este año a 2.800 menores al país y se distribuyen entre los diferentes municipios del estado.