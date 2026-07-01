Amanda Fernández da "un paso adelante" y optará a liderar la candidatura del PSIB al Consell de Mallorca en 2027

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y diputada del PSIB en el Parlament balear, Amanda Fernández Rubí, ha anunciado este martes que presenta su candidatura para encabezar la lista socialista al Consell de Mallorca en las elecciones de mayo de 2027. "Doy un paso adelante", ha afirmado la dirigente socialista en un vídeo difundido a través de sus redes sociales, en el que explica que esta decisión nace "del compromiso con Mallorca, con su gente y con la necesidad de construir un proyecto de esperanza, progreso y futuro".

Fernández ha reivindicado durante su intervención su vínculo con la isla y ha situado la defensa de la identidad mallorquina como uno de los pilares de su proyecto político. "Nuestra lengua forma parte de lo que somos y hoy necesita ser defendida ante quienes la quieren arrinconar", ha asegurado al referirse a la lengua propia de Baleares.

La candidata también ha repasado su trayectoria personal y profesional, marcada, según ha explicado, por "la cultura, la educación y el deporte", tres ámbitos que han condicionado su forma de entender el servicio público. En este sentido, ha defendido la necesidad de formar "un gran equipo preparado, comprometido y con ganas de construir una alternativa en Mallorca que vuelva a poner a las personas en el centro".

Asimismo, ha vinculado su experiencia como profesora con su manera de hacer política. "Entiendo la enseñanza como una profesión que ayuda a construir un futuro mejor. Así es como también entiendo la política", ha señalado.

"No quiero una Mallorca donde nuestros hijos tengan que irse"

Fernández ha centrado buena parte de su mensaje en los problemas que, a su juicio, afectan a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes. "No quiero una Mallorca donde nuestros hijos e hijas tengan que irse para poder vivir. Quiero una Mallorca donde puedan quedarse, crecer y construir su proyecto de vida", ha afirmado. También ha defendido que "las familias trabajadoras y las personas mayores" puedan "vivir y envejecer dignamente" en la isla y ha insistido en que las políticas públicas deben orientarse a mejorar las condiciones de vida de la población.

En materia territorial, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca ha reclamado una mayor protección del entorno insular. "Quiero que los mallorquines y mallorquinas podamos disfrutar de nuestra maravillosa isla. Un territorio finito que debemos proteger. Porque si nosotros no protegemos nuestra casa, no lo hará nadie", ha manifestado.

La candidata también ha recordado su experiencia en la política municipal de Manacor, tanto desde el gobierno como desde la oposición. "Realmente puedes mejorar la vida de tus vecinos y vecinas escuchando sus necesidades y trabajando a pie de calle", ha sostenido, antes de concluir que está "convencida de que lo mejor de Mallorca está por venir" y que "ahora es el momento de dar un paso adelante y no quedar mirando".

El anuncio coincide con el inicio del proceso interno para la elección de candidatos del PSOE, después de que el Comité Federal del PSOE aprobara el pasado sábado el calendario de primarias. Sobre esa base, el PSIB-PSOE elegirá durante este mes de julio a sus candidatos para el Parlament, los consells insulares y los municipios de más de 50.000 habitantes de cara a las elecciones de 2027.