Vox suma una nueva directora insular en el Consell: Carlota Ariza estará al frente de Asistencia Municipal

Vox suma una nueva directora insular en el Consell de Mallorca. La institución ha nombrado a Carlota Ariza Pérez como nueva directora insular de Asistencia Municipal del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, en sustitución de Beatriz Camiña, que ha presentado su dimisión por motivos profesionales para reincorporarse a su carrera funcionarial como técnica superior de la Seguridad Social.

El nombramiento, publicado este martes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), incorpora al organigrama del Consell a una de las jóvenes dirigentes de Vox en Mallorca. Ariza, nacida en Palma en el año 2000, es actualmente concejala del Ayuntamiento de Marratxí, donde desde el inicio de la legislatura dirige las áreas de Trabajo, Ocupación, Formación y Juventud, según se puede leer en la página web del consistorio.

Licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha cursado el máster profesional en Abogacía en el Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears y, hasta ahora, ha compaginado su actividad política con el ejercicio de la profesión jurídica en un despacho de abogados.

Ariza cursó la mayor parte de sus estudios en un colegio internacional, completó tercero y cuarto de ESO en el colegio Aixa y finalizó el Bachillerato en el Colegio San Cayetano. Más allá de su trayectoria política y profesional, también es autora de dos novelas juveniles y lleva años vinculada al ballet clásico, disciplina de la que también es profesora desde hace años.

Con su incorporación, Ariza pasará a formar parte del equipo de la consellera de Vox de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, desde donde continuará desarrollando las políticas de formación y asistencia a los ayuntamientos de Mallorca.