El TSJB rechaza por segunda vez que Ports IB deba suspender la contratación de campos de boyas ecológicas
La conselleria del Mar reconoce que la sucesión de recursos ha retrasado la entrada en vigor del nuevo contrato para la gestión de campos de boyas, pero asegura que culminará el proceso lo antes posible
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar presentada contra el procedimiento de contratación de los campos de boyas de Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern.
En su resolución, la Sala considera que no concurren las circunstancias necesarias para paralizar cautelarmente el procedimiento, al entender que la parte recurrente no ha acreditado la existencia de perjuicios irreparables derivados de la continuación de la tramitación.
Asimismo, el tribunal recuerda que las actuaciones administrativas gozan de presunción de legalidad y subraya que las resoluciones adoptadas por PortsIB ya habían sido respaldadas previamente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Con este pronunciamiento, ya son dos las resoluciones consecutivas favorables a PortsIB en relación con los recursos interpuestos contra este procedimiento de contratación. El pasado mes de junio, el TACRC inadmitió otro recurso presentado contra la adjudicación de los lotes de Mallorca e Ibiza-Formentera al considerar que los recurrentes carecían de legitimación para impugnarla.
Desde la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua destacan que la sucesión de recursos e impugnaciones ha retrasado la entrada en vigor del nuevo contrato para la gestión de los campos de boyas. No obstante, aseguran que continuarán impulsando la tramitación administrativa con el objetivo de culminar el proceso y poner en funcionamiento el nuevo sistema lo antes posible.
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