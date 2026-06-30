Trabajadores de la ITV de Mallorca denuncian jornadas bajo altas temperaturas y reclaman un cambio de horario

La llegada de las altas temperaturas ha vuelto a poner el foco en las condiciones de trabajo de la plantilla de las estaciones de ITV de Mallorca. Empleados del servicio denuncian que deben desarrollar su jornada soportando un calor intenso tanto en el interior de las instalaciones como durante las inspecciones que realizan al aire libre.

Trabajadores de la ITV, que prefieren mantener el anonimato, se han puesto en contacto con este diario para trasladar su malestar por las condiciones en las que desempeñan su labor. Según explican, en los talleres y oficinas se alcanzan temperaturas elevadas debido, entre otros motivos, a problemas con los sistemas de climatización. "La empresa tiene que arreglar los aires acondicionados", afirman. A ello se suma la situación del personal que realiza inspecciones en el exterior, donde, según relatan, debe continuar trabajando bajo el sol y con temperaturas extremas.

Los empleados sostienen que solicitaron a la empresa flexibilizar el horario para comenzar la jornada a las seis de la mañana y evitar así las horas centrales del día, cuando el calor es más intenso. Sin embargo, aseguran que la petición fue rechazada. "En vez de trabajar de seis a dos nos hacen trabajar de siete a tres, con la excusa de que la gente quiere descansar una hora más", señalan.

Asimismo, denuncian que una de las estaciones mantiene averiado el sistema de aire acondicionado y lamentan que tanto la empresa concesionaria, Itevebasa, como el Consell de Mallorca se hayan ido atribuyendo mutuamente la responsabilidad de solucionar el problema.

Por su parte, fuentes del Consell y de Itevebasa aseguran que no han recibido ninguna petición formal para modificar el horario laboral. Además, recuerdan que mañana, 1 de julio, entra en vigor el horario de verano, de 7:00 a 14:50 horas, en jornada continuada.

Según explican, este horario fue sometido a votación entre los trabajadores y fue aprobado por amplia mayoría, frente a otra propuesta planteada por la empresa. Asimismo, insisten en que no consta ninguna solicitud formal para modificar ese horario.