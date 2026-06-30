El STEI exige retirar la segregación lingüística y un plan de choque contra el estrés térmico en las aulas

"Acabamos el curso realmente quemados". Con esta frase de fondo el sindicato STEI ha hecho este martes un balance muy crítico del cierre del curso escolar en Baleares, situando la emergencia climática y la gestión de la lengua catalana como dos de los principales focos de conflicto con la Conselleria de Educació y Universidades. La organización exige medidas contundentes inmediatas para revertir el impacto negativo que ambas realidades están teniendo sobre la salud del profesorado y el rendimiento del alumnado.

Vicenç Garcia, portavoz de enseñanza pública del sindicato, ha resumido el final de curso con una palabra: "calor". Garcia ha denunciado las altas temperaturas que deben soportar docentes y alumnos dentro de las aulas "debido a unas infraestructuras obsoletas que no se actualizan frente al cambio climático". Catalina Bibiloni, presidenta de la Junta de Personal Docente de Mallorca, ha respaldado esta crítica asegurando que, aunque la normativa establece un máximo de 27 grados, las temperaturas reales en los centros "superan con creces este límite", provocando problemas graves de falta de atención, desmayos y "un severo estrés térmico". Ante este panorama, el STEI reclama la implantación urgente de un plan de confort térmico que incluya sombras en los patios y la creación de refugios climáticos para evitar que los centros se conviertan en entornos inseguros.

Defensa del catalán como lengua de cohesión

El aspecto lingüístico ha centrado otra de las grandes denuncias del sindicato. Garcia ha lamentado que el curso comenzara con el plan de segregación lingüística vigente y también ha aprovechado para criticar que la Conselleria adelantase las oposiciones "de forma unilateral". Según los portavoces del STEI, los informes actuales ya muestran una "preocupante" diferencia de más de 20 puntos del castellano sobre el catalán en el ámbito educativo.

Catalina Bibiloni ha acusado directamente al Govern del Partido Popular de "atacar una lengua que históricamente había funcionado como una herramienta fundamental de integración y cohesion social". La presidenta de la Junta de Personal Docente ha exigido la retirada inmediata del plan segregador, argumentando que en los centros donde se aplica se ha constatado una bajada generalizada del nivel del alumnado, con puntuaciones que apenas llegan a los 38 puntos sobre 100 en catalán. Como alternativa, el STEI ha presentado una estrategia de rescate que incluye el refuerzo de los programas de dinamización lingüística y la propuesta de incorporar un módulo de catalán profesional en todos los ciclos formativos de Formación Profesional.