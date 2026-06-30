Reducir las ratios y recuperar el poder adquisitivo: las claves del plan del STEI para frenar el 'éxodo' en la enseñanza pública

El sindicato STEI ha presentado este martes la Taula Reivindicativa d’Ensenyament Públic 2026, un documento "estratégico" que servirá de base para negociar el próximo acuerdo de mejora con la Conselleria de Educación y Universidades. Según los portavoces de la organización, el malestar docente en Baleares ya no es una queja aislada, sino una "crisis estructural sin precedentes" motivada por la sobrecarga burocrática, la falta de recursos y unas condiciones laborales que están alejando a los profesionales de las aulas.

Durante la rueda de prensa, Vicenç Garcia, portavoz de enseñanza pública del sindicato, ha advertido que "dar clase no es como antes; faltan manos, sobran papeles y los docentes nos sentimos desbordados". Garcia ha recordado las advertencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre la crisis global de la docencia y ha alertado de que "la tasa de abandono se ha duplicado en los últimos años". El portavoz ha señalado que la dinámica negociadora de la Conselleria "se ha limitado a cumplir el acuerdo de 2023" y, aunque ha reconocido que ha habido algunos avances, haciendo un símil con un semáforo, ha destacado que "la luz roja supera en mucho a las luces verdes o naranjas".

Por su parte, Dani Carmona, que encabezará la lista de la Junta de Personal Docente de Mallorca para las próximas elecciones, qeu tendrán lugar en diciembre, ha destacado que "la profesión está siendo menospreciada por las administraciones y degradada". Para ilustrar esta "foto fija" del curso, Carmona ha aportado datos de una reciente encuesta interna respondida por más de 1.200 profesionales. El descontento es notable: el 91% del profesorado denuncia que las ratios impiden atender la diversidad, el 74% denuncia la falta de recursos para ofrecer una educación de calidad y el 87% considera inadecuado su salario actual. Ante esta situación, el STEI constata un repunte alarmante en las consultas sobre jubilaciones anticipadas o cambios de profesión.

Convivencia, salud mental y el problema de la vivienda

Catalina Bibiloni, presidenta de la Junta de Personal Docente de Mallorca, ha desgranado los diferentes bloques de la propuesta. En el ámbito de la convivendia y el clima escolar, Bibiloni ha denunciado un "alarmante incremento de la conflictividad": el 79% del profesorado ha sufrido agresiones por parte del alumnado y el 75% por parte de las familias. Desde el STEI se exige a la Conselleria "apoyo firme a las víctimas, reconocimiento institucional y acceso gratuito a servicios jurídicos desde el primer momento para asegurar entornos de aprendizaje protegidos".

El sindicato también sitúa la salud mental y la conciliación en el centro del debate, ya que el 77% de los encuestados afirma que su jornada afecta a su estabilidad emocional. Para combatirlo, el STEI reclama una auditoría externa para eliminar la burocracia innecesaria, un plan de desconexión digital efectivo y apoyo psicológico gratuito e independiente al de la Conselleria. Además, ha introducido un problema crucial para el archipiélago: el acceso a la vivienda. La dificultad para encontrar un hogar digno está provocando que muchos docentes rechacen plazas en las islas, por lo que piden una "intervención pública inmediata".

Inclusión "real"

La propuesta para una enseñanza inclusiva pasa por revisar los criterios de dotación de personal de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, cuyos profesionales actuales -según el sindicato- "son insuficientes, dejando a los tutores en una situación límite". Asimismo, el STEI exige una reducción progresiva de las ratios de cara a los próximos cursos y que los alumnos con necesidades específicas de soporte educativo computen como tres plazas en el aula.

Finalmente, han apuntado que el reconocimiento profesional "pasa inevitablemente por la dignificación salarial". En este sentido, Bibiloni ha recordado que el profesorado ha perdido un 26% de poder adquisitivo en los últimos 16 años porque las subidas no se ajustan al IPC real de Baleares. Por ello, el sindicato ha exigido la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias, "una carrera profesional justa", la eliminación del tope en los sexenios y que la inversión educativa alcance el 6% del Producto Interior Bruto (PIB), situando a las islas "al nivel que exige la Unesco para garantizar una escuela pública de calidad".