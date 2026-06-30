Nuevo recurso del Govern contra el reparto de menores migrantes al considerar que agrava la saturación del sistema balear

El Govern ha anunciado que recurrirá ante los tribunales el nuevo Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores migrantes no acompañados y aumenta de 406 a 434 las plazas de referencia asignadas a Baleares. El Ejecutivo autonómico considera que la decisión "no responde a la realidad" del archipiélago y supone una nueva imposición del Gobierno central pese a que la comunidad ya tutela a 795 menores, una cifra que casi duplica la capacidad fijada por el propio Estado.

La actualización del decreto incrementa la capacidad ordinaria de acogida de Baleares en 28 plazas respecto a la establecida el pasado año. El conjunto del sistema español pasa de 16.016 a 17.081 plazas tras recalcularse la capacidad de cada comunidad autónoma en función de la población a 31 de diciembre de 2025 y de los menores atendidos por el sistema de protección.

Desde el Govern sostienen que el archipiélago ya rechazó la cifra de 406 plazas aprobada en 2025 por considerarla excesiva y recuerdan que, lejos de esa referencia, los servicios de protección autonómicos atienden actualmente a 795 menores extranjeros no acompañados, lo que, a su juicio, evidencia la saturación de la red de acogida.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "vuelva a adoptar una decisión de espaldas a la realidad que viven los territorios que están en primera línea de la presión migratoria".

"Nuestros servicios de protección están completamente desbordados y, en lugar de aliviar esta presión, el Estado decide aumentar una capacidad que ya considerábamos excesiva y que no responde a la realidad que vivimos cada día", ha afirmado la consellera.

El Govern recuerda las palabras de Sira Rego

El Ejecutivo autonómico también ha apelado a las declaraciones realizadas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante su visita oficial a Baleares, cuando aseguró que "no tenía sentido" continuar derivando menores procedentes de otras comunidades autónomas a un territorio que ya recibe llegadas propias y cuya red de protección se encuentra tensionada. Con este argumento, el Govern considera contradictorio que el Ministerio haya decidido aumentar ahora la capacidad ordinaria de acogida asignada al archipiélago.

El recurso anunciado se suma a la estrategia judicial que el Govern ha mantenido desde la aprobación del nuevo sistema estatal de redistribución de menores migrantes, impulsado tras la reforma de la legislación de extranjería para establecer un mecanismo obligatorio de solidaridad entre comunidades autónomas. El Ejecutivo balear ya había mostrado su oposición tanto al reparto como a los criterios utilizados para calcular la capacidad ordinaria de cada territorio.

El Real Decreto aprobado este martes no determina cuántos menores serán trasladados a cada comunidad, sino que actualiza la denominada capacidad ordinaria de los sistemas autonómicos de protección, un dato que sirve como referencia para activar los mecanismos de redistribución cuando comunidades como Canarias, Ceuta o Melilla superan ampliamente su capacidad de acogida.

El Govern insiste en que cualquier reparto de menores debe tener en cuenta "la capacidad real" de los sistemas de protección y la presión migratoria específica que soporta cada territorio. En este sentido, mantiene que Baleares ya supera ampliamente la capacidad fijada por el propio Estado y rechaza que se incrementen sus obligaciones de acogida mientras los recursos disponibles continúan "completamente tensionados".