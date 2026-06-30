Las muertes por enfermedades del sistema respiratorio aumentan un 13% en Baleares

Baleares ha experimentado entre 2024 y 2025 un incremento del 13% de las muertes relacionadas con enfermedades del sistema respiratorio, hasta alcanzar una tasa de 74,9 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, según datos provisionales difundidos este martes de la Estadística de defunciones según la causa de la muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otra parte, las muertes por tumores aumentaron en el mismo periodo un 1,3% hasta alcanzar una tasa de 199,9 por cada 100.000 habitantes.

Las defunciones por enfermedades del sistema circulatorio, por su partes, descienden un 6,8% en el archipiélago, hasta una tasa de 181,2 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.

Entre las principales causas de muerte en Baleares figuran igualmente las relacionadas con el sistema nervioso, que bajan un 3% y se sitúan en una tasa de 592 por cada 100.000 habitantes, y las que tienen que ver con el sistema digestivo, que experimentan un aumento interanual del 7,8% y una tasa de 495.

En términos generales, el año pasado fallecieron en el archipiélago 9.049 personas, un 0,5% más que el año anterior.

Datos nacionales

En el año 2025 se produjeron en España 441.270 defunciones. Por sexo, fallecieron 222.711 hombres y 218.559 mujeres.

La tasa bruta de mortalidad se situó en 894,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes (919,7 en hombres y 869,4 en mujeres).

El 95,7% de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,3% por causas externas.

Los tumores se mantuvieron como primera causa de muerte en 2025, con un 26,3% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (25,7%). No hubo variaciones significativas en el número de fallecimientos por estas causas respecto a 2024.

Por segundo año consecutivo la tasa de muertes por tumores (235,4 por 100.000 habitantes) fue superior a la de las enfermedades del sistema circulatorio (230,0).

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En tercer lugar volvieron a figurar las enfermedades del sistema respiratorio, con el 12,4% de las defunciones y un aumento del 9,0% respecto a 2024.