Més per Palma mira a Andalucía para reforzar su discurso sobre vivienda y turismo: "La ciudad se convierte en un producto para los turistas"

El andalucismo político ha hecho este martes una parada en Ciutat de la mano de Més per Palma. La plaza Llorenç Bisbal ha acogido el acto de cierre del curso político de la formación ecosoberanista, una conversación entre el candidato a Cort, David Pujol, y histórica dirigente y cofundadora de Adelante Andalucía, Pilar González, que ha servido para poner sobre la mesa algunos de los problemas que comparten Baleares y Andalucía. La crisis de la vivienda, la presión turística, la precariedad o el modelo de ciudad han centrado un encuentro seguido por alrededor de cuarenta personas, repartidas en las mesas instaladas en la plaza, donde al término del acto los asistentes han compartido un sopar a la fresca.

La cita ha supuesto uno de los primeros actos políticos de cierta relevancia para Pujol, quien será la nueva cara de Més per Palma en las próximas elecciones municipales. El candidato, que en las últimas semanas ha ido ganando visibilidad en redes sociales, ha ejercido de anfitrión en un encuentro al que ha asistido la plana mayor del partido, con Lluís Apesteguia a la cabeza, además de la exconsellera Fina Santiago. Entre los asistentes, sin embargo, no se encontraba la actual portavoz de Més en el Ayuntamiento de Palma y antecesora de Pujol como candidata, Neus Truyol.

La conversación ha girado alrededor de una idea compartida por ambos dirigentes: las similitudes entre la realidad que vive Palma y la de muchas ciudades andaluzas. González ha dibujado una radiografía de Andalucía marcada por la pérdida de vecinos en los centros urbanos y el peso creciente del turismo. "Hay ciudades que son parques temáticos", ha afirmado, antes de poner como ejemplo el centro de Málaga, donde, según ha dicho, "ya no vive nadie", o el barrio sevillano de Triana, que ha descrito como un espacio copado por las viviendas turísticas.

"La vivienda es un negocio, no un derecho", ha resumido la representante de Adelante Andalucía, que ha defendido la necesidad de adoptar medidas "valientes" para devolver parte del parque residencial a su función social. En ese sentido, ha reivindicado el concepto de "desprivatizar viviendas" de grandes tenedores y ha insistido en que el problema habitacional requiere decisiones políticas ambiciosas. También ha lamentado que el turismo, que durante años fue presentado como un motor de desarrollo económico en Andalucía, "se ha convertido en una amenaza", hasta el punto de que muchas parejas jóvenes, pese a trabajar ambos, no consiguen llegar a fin de mes.

Más allá del diagnóstico, González también ha reivindicado la manera en la que Adelante Andalucía ha construido su proyecto político. Ha defendido el trabajo "de hormiga" y "a pie de calle", la colaboración con los movimientos sociales y una comunicación alejada de los discursos excesivamente técnicos. "La gente pide representantes honestos, que le digan la verdad y no le engañen", ha asegurado, al tiempo que ha apostado por hablar de los problemas cotidianos que comparten los vecinos.

Con ese diagnóstico sobre la mesa, Pujol ha trasladado el foco a Palma. "La vivienda es el principal problema que tenemos, el gran reto de nuestra generación", ha afirmado. "Nos están expulsando de Palma", ha añadido, antes de denunciar que la ciudad "se convierte en un producto pensado para los turistas", mientras que los residentes pasan, "en el mejor de los casos, a formar parte del decorado".

El candidato de Més per Palma ha defendido la necesidad de "recuperar Palma y recuperar Mallorca" y ha desgranado algunas de las medidas que propone su formación para afrontar la emergencia habitacional. Entre ellas, sacar la vivienda "de la lógica del mercado", elevar el IBI a las viviendas vacías de grandes tenedores, expropiar esos inmuebles para destinarlos al alquiler social, crear una empresa pública de vivienda con capacidad para adquirir inmuebles y avanzar hacia la municipalización de suelo. Todo ello, ha dicho, acompañado de una reducción de la presión turística "hasta que la vida en Palma vuelva a ser digna".