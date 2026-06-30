"¿Mallorca hacia el colapso?": Ca n'Alcover acoge un debate sobre la destrucción del territorio y la transformación de la isla
La Obra Cultural Balear organiza este miércoles una tertulia para analizar si la isla se dirige hacia el colapso territorial con la participación de Margalida Ramis, Mateu Vic, Miquel Rosselló Xamena y Guillem Porcel
El debate sobre los límites del crecimiento en Mallorca vuelve a situarse en el centro de la actualidad este miércoles con la celebración de la tertulia "Mallorca cap al col·lapse? La destrucció del territori", organizada por la Obra Cultural Balear (OCB) en Ca n'Alcover. El acto tendrá lugar este 1 de julio a las 19.00 horas y reunirá a tres voces vinculadas al análisis y la defensa del territorio para reflexionar sobre las transformaciones que vive la isla y las consecuencias del actual modelo de desarrollo.
La mesa contará con la participación de la física y activista Margalida Ramis; el geógrafo y miembro de Terraferida Mateu Vic; y el jurista, politólogo y director del proyecto Cases que no existeixen, Miquel Rosselló Xamena. El debate estará moderado por el periodista de Diario de Mallorca, Guillem Porcel.
La tertulia llega en un momento de creciente debate social sobre la presión urbanística, la masificación turística y la capacidad de carga de Mallorca. En los últimos meses, cuestiones como la vivienda, la saturación de las infraestructuras, la preservación de espacios naturales como es Trenc o las propuestas para limitar la entrada de vehículos en la isla han situado el modelo territorial balear en el centro de la agenda política y social.
Bajo la pregunta de si Mallorca se dirige hacia un posible colapso, los ponentes abordarán las consecuencias ambientales, sociales y económicas del crecimiento de la isla y debatirán sobre los retos que plantea la conservación del territorio frente a la expansión urbanística y turística.
La organización enmarca la iniciativa dentro del ciclo de Tertúlies a Ca n'Alcover, un espacio de reflexión impulsado por la Obra Cultural Balear para debatir sobre cuestiones de actualidad que afectan a Baleares. La asistencia al acto es libre hasta completar el aforo y, al finalizar la charla, se ofrecerá un refrigerio elaborado por Ecoteca, servicio de cátering ecológico y de proximidad de APAEMA.
- Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
- Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
- Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
- Reformas para unos, derramas para otros
- Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
- El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
- Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca
- El juez rechaza que una imputada en el caso Relámpago se persone en la causa al llevar 20 años fugada