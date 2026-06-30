Liberan 268 ejemplares de 'ferreret' en Mallorca para reforzar su conservación

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Zoo de Barcelona han liberado este martes un total de 268 ejemplares de ferreret en dos puntos de la Serra de Tramuntana de Mallorca con el objetivo de reforzar la conservación de la especie en Baleares.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, una de las actuaciones se ha desarrollado en una finca pública, donde se ha habilitado un espacio con las condiciones adecuadas para favorecer la reproducción y el establecimiento de la especie.

En este enclave se han introducido 38 ejemplares para mejorar la conectividad entre núcleos reproductores y la estructura global de la población. Con esta actuación, el número de poblaciones conocidas de ferreret en Mallorca asciende a 35.

Por otra parte, se han liberado otros 230 ejemplares en un torrente de la zona para reforzar una población ya existente que ha experimentado un retroceso en los últimos años. El Govern atribuye esta disminución a las altas temperaturas y a la falta de lluvias durante el periodo previo a la reproducción.

Los ejemplares proceden del programa de cría en cautividad del Zoo de Barcelona y su liberación se enmarca en un seguimiento científico para evaluar su adaptación y la evolución de las poblaciones.

Los ejemplares proceden del programa de cría en cautividad del Zoo de Barcelona / CAIB

Durante el acto, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que la conservación del ferreret es "un ejemplo del éxito de las políticas de protección de la biodiversidad basadas en el conocimiento científico y la colaboración institucional".

Asimismo, ha señalado que, pese a los avances de las últimas décadas, el ferreret sigue siendo una especie "especialmente frágil y sensible a los cambios ambientales", como la reducción de las lluvias, el aumento de las temperaturas o la degradación del hábitat.

Por su parte, el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón, ha subrayado que el programa permite contribuir "de manera directa a la recuperación de una especie única en el mundo".