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Leo Román recibe el reconocimiento de Ibiza tras hacer historia con la selección española

El guardameta ibicenco, primer futbolista nacido en la isla que debuta con la absoluta, fue recibido por el alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, que destacó su trayectoria y los valores que transmite a los más jóvenes

Leo Román, junto a Rafael Triguero y Catiana Fuster.

Leo Román, junto a Rafael Triguero y Catiana Fuster. / Ayuntamiento de Ibiza

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Jesús Rodríguez

Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, recibió este martes en el edificio del Cetis al guardameta ibicenco Leo Román en un acto institucional de reconocimiento por su brillante trayectoria deportiva y, especialmente, por su reciente debut con la selección española absoluta. El portero se ha convertido en el primer futbolista nacido en Ibiza que viste la camiseta de la selección absoluta, un hito que le sitúa entre los grandes referentes del deporte pitiuso y que, según destacó el alcalde, supone un motivo de orgullo para toda la ciudad.

Leo Román debutó con España el pasado 4 de junio, en el encuentro amistoso frente a Irak disputado en el estadio de Riazor (A Coruña). El guardameta saltó al terreno de juego en el minuto 73, sustituyendo a Joan García y cumpliendo así uno de los grandes sueños de su carrera. Durante la recepción, el futbolista reconoció la emoción que sintió al estrenarse con la absoluta. “De repente cobra sentido todo el trabajo y todo el esfuerzo realizado. Debutar con la selección española es un sueño hecho realidad. Era un objetivo que tenía en mente y ha llegado antes de lo que esperaba. Impresiona mucho vestir la camiseta de la selección absoluta”, afirmó.

Por su parte, Rafael Triguero destacó que Leo Román “es un ejemplo de sacrificio, perseverancia y talento para los jóvenes deportistas de Ibiza”. El alcalde aseguró que su debut con la selección española “es un hito histórico que llena de orgullo a toda la ciudad y demuestra que, con esfuerzo y dedicación, se pueden alcanzar las metas más ambiciosas”. Además, quiso poner en valor la imagen que proyecta el guardameta tanto dentro como fuera del terreno de juego. “Leo se ha convertido en un referente por los valores que transmite, como el compromiso, la humildad, el respeto y la cultura del esfuerzo, llevando siempre el nombre de Ibiza con orgullo”, señaló.

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Antes de finalizar el acto, Román lanzó un mensaje dirigido a los más jóvenes que comienzan a practicar este deporte. “A los niños y niñas que juegan al fútbol les diría que disfruten del deporte, que den siempre lo mejor de sí mismos sin pensar únicamente en ganar y que trabajen cada día para seguir mejorando”, concluyó.

Fuente: Diario de Ibiza

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