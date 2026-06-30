Un estudio identifica 82 delfines residentes en aguas de Cabrera: «La protección del Parque Nacional es clave para que permanezcan aquí»

Cuando la fortuna sonríe, uno puede presenciar la danza de varios delfines en las aguas de Cabrera. Es una de las estampas más espectaculares que guarda el Parque Nacional. Ahora, por primera vez, un estudio científico ha permitido poner cifras a esa imagen: al menos 82 delfines mulares diferentes han pasado por el archipiélago durante los dos últimos años.

La investigación, desarrollada por la Asociación Tursiops a lo largo de dos años, concluye además que los niveles actuales de navegación en el Parque Nacional de Cabrera no están interfiriendo con esta población de cetáceos, aunque los investigadores advierten de que mantener las medidas de protección seguirá "siendo clave" para conservar esta situación.

El director científico del proyecto, José María Brotons, destacó que es la primera vez que se consigue estimar el tamaño de la población de delfín mular en Cabrera. "Por primera vez podemos decir cuántos delfines hay en Cabrera", señaló durante la presentación del estudio.

El equipo investigador de Tursiops. / Pere Morell

Para llegar a esta conclusión, el equipo investigador, integrado también por Daniel Noreña, Guillaume Pelletingeas y Margalida Cerdà, analizó más de 213.000 archivos sonoros registrados mediante seis hidrófonos instalados entre 30 y 80 metros de profundidad alrededor del parque. Los investigadores identificaron 82 "silbidos firma" diferentes, unas vocalizaciones exclusivas que cada delfín utiliza como si fuera su nombre y que permiten distinguir a cada individuo.

Del total de ejemplares detectados, 58 fueron registrados en más de una ocasión y una docena aparecieron durante todos los meses del año, lo que apunta a la existencia de una población residente. En uno de los casos, un mismo delfín fue identificado acústicamente hasta en 193 ocasiones.

Los resultados indican que alrededor de 12 delfines permanecen de forma estable en Cabrera, mientras que unos 60 utilizan el parque de manera temporal. En cada momento habría una media de 17,8 ejemplares presentes de forma simultánea en las aguas protegidas.

El estudio también revela que la presencia de delfines disminuye durante los meses de verano. La principal hipótesis es que los animales abandonan temporalmente la zona para seguir a sus presas y aprovechar otras áreas de alimentación.

Brotons recordó que, aunque el delfín mular es una de las especies de cetáceos más estudiadas del mundo, en Baleares todavía existe un importante déficit de información. El investigador subrayó que el archipiélago constituye un hábitat especialmente sensible debido al aislamiento de sus poblaciones y a la fragmentación entre las Gimnesias (Mallorca y Menorca) y las Pitiüses.

En este sentido, el científico valoró positivamente que el estudio no haya detectado efectos de la navegación actual sobre la población de delfines de Cabrera. El investigador explicó que el ruido submarino aumenta durante los meses centrales del verano, aunque el estudio no ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre ese incremento y la presencia de delfines en Cabrera. A su juicio, ello se debe a las medidas de regulación existentes en el Parque Nacional, como la limitación de velocidad de las embarcaciones y el reducido número de fondeos autorizados, que hacen que "el paisaje sonoro sea muy diferente" al de otras zonas del archipiélago.

Sin embargo, el investigador insistió en que este resultado no debe interpretarse como un motivo para relajar la protección. "Es necesario continuar con las medidas de conservación que han permitido que la situación sea la actual", advirtió. Brotons indicó que en Ibiza y Formentera sí se ha detectado una relación directa entre el aumento del ruido y la presencia de delfines, ya que los niveles acústicos son aproximadamente el doble que en Cabrera.

Brotons defendió que la protección del Parque Nacional ha sido determinante para conservar esta población de cetáceos, aunque consideró que aún existen aspectos por mejorar. En concreto, reclamó extender las limitaciones de velocidad a toda la zona ampliada del parque para reducir el impacto del tráfico de grandes buques y ferris sobre otros cetáceos, como el cachalote: "El Parque Nacional protege la biodiversidad, pero todavía se puede mejorar".