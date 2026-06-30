¿Cuándo vuelve a ser festivo en Mallorca? Esta es la próxima fecha marcada en el calendario
Se trata de uno de los festivos oficiales comunes en toda la comunidad autónoma y, por tanto, será de aplicación en Mallorca, además de Menorca, Ibiza y Formentera
Con agosto a la vuelta de la esquina, muchos trabajadores de Mallorca ya miran el calendario laboral para comprobar cuándo llegará el próximo festivo. Y no habrá que esperar mucho ya que la siguiente jornada no laborable será el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, aunque este año caerá en sábado y no permitirá disfrutar de un puente en la mayoría de los casos.
Se trata de uno de los festivos oficiales recogidos en el calendario laboral de Baleares para 2026 y será de aplicación en todas las islas: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La jornada tendrá carácter retribuido y no recuperable, tal y como establece el calendario publicado por el Govern.
¿Habrá puente?
La coincidencia del festivo con el sábado supone que, de forma general, quienes trabajan de lunes a viernes no podrán alargar el descanso con un puente tradicional.
No obstante, la organización de los días libres dependerá en cada caso del convenio colectivo, de los turnos de trabajo y de las circunstancias concretas de cada empresa.
Los festivos que quedan en Baleares
Tras la festividad de la Asunción, el calendario laboral de Baleares todavía reserva varias fechas señaladas antes de que termine el año. Los próximos festivos serán:
- 12 de octubre, Fiesta Nacional de España
- 8 de diciembre, Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, Navidad
- 26 de diciembre, Segunda Fiesta de Navidad
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