Cerca de 700 docentes participan en la clausura del curso de los Colegios Diocesanos de Baleares en una jornada de reflexión e innovación educativa
La jornada celebrada en el Trui Teatre puso el foco en la creatividad, el liderazgo educativo y las iniciativas innovadoras desarrolladas por los centros diocesanos
Este martes por la mañana se ha celebrado el acto de clausura del curso académico 2025-2026 de los Colegios Diocesanos de Mallorca y Menorca en el Trui Teatre de Palma. La jornada ha reunido cerca de 700 profesionales de la educación de ambas islas.
Uno de los puntos fuertes del evento ha sido la ponencia ‘Docencia en clave de Rock’, a cargo de SalvaROCK, conferenciante internacional y docente especializado en liderazgo, innovación y creatividad. De este modo, se ha ofrecido una experiencia que invita a la reflexión sobre la creatividad, la motivación y el liderazgo educativo.
La jornada también ha servido para dar visibilidad a proyectos de innovación educativa impulsados por los propios centros. Asimismo, los asistentes han sido testigos de un programa de Monti-sion Radio, una iniciativa del Colegio Monti-sion de Pollença, donde alumnos y docentes han compartido una conversación sobre educación que muestra el potencial de la radio escolar como herramienta de aprendizaje, comunicación y participación.
El encuentro ha contado con la presencia del consejero de Educación y Universidades, Antoni Vera; y la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer; además de representantes del Obispado de Mallorca, del Patronato de los Colegios Diocesanos, de la Inspección Educativa, de las organizaciones sindicales y de otras instituciones educativas.
Actualmente, la red de los Colegios Diocesanos está formada por los centros Santa Maria, Santa Magdalena Sofía, San Pedro, San José Obrero, San Antonio Abad, La Inmaculada, Corpus Christi, Obispo Verger, Fra Joan Ballester, Monti-sion, Escolanía de Lucas, Escuela de Música San José Obrero y San Francisco de Asís de Ferreries, este último ubicado en Menorca.
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