CCOO alerta de la "alarmante" situación de los trabajadores del aeropuerto de Palma por el calor: "Hidratarse bien trabajando a más de 35 grados no puede ser un lujo"

El sindicato CCOO ha alertado de la "alarmante y precaria" situación que padecen los trabajadores del aeropuerto de Palma por las altas temperaturas y ha reclamado a Aena y a las diferentes empresas que actúen o se endurecerán las protestas.

En un comunicado, han asegurado que las plantillas se ven obligadas a trabajar sin baños en condiciones, sin puntos de agua, temperaturas extremas en terminales y sin zonas de sombra, todo con riesgo para la salud.

El sindicato ha calificado de "insostenible" la inacción de las empresas y de AENA ante las reiteradas denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo, el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) y los Comités de Empresa.

CCOO ha apuntado a lo que consideran cinco puntos críticos sobre los cuales han reclamado soluciones inmediatas. Así, han exigido que se activen los protocolos de calor sin esperar a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al entender que la sensación térmica en las pistas y plataformas es "drásticamente superior" por el asfalto, los motores y la falta de ventilación.

La organización ha criticado, por otra parte, el "déficit vergonzoso" de baños para el personal. Aseguran que en pleno siglo XXI, el personal de las zonas de facturación y embarque se ve obligado a compartir los aseos masificados con los millones de pasajeros que transitan por el aeropuerto.

En las pistas y plataformas, han añadido, la situación es peor, con baños insuficientes y algunos de ellos permanentemente cerrados o en estado deficiente.

El sindicato ha reclamado igualmente áreas de sombra y descanso independientes de los locales que las empresas ya tienen por obligación legal.

Según han argumentado, las "dimensiones faraónicas" del aeropuerto de Palma y las distancias hacen físicamente inviable que un trabajador pueda desplazarse a las áreas de su propia empresa dentro de los tiempos de descanso de la operativa.

Por otra parte, han señalado que el sistema de climatización en múltiples zonas de facturación y embarques sigue siendo ineficaz, y que se registran temperaturas elevadas que vulneran la normativa de salud laboral.

La organización sindical ha apuntado igualmente como urgente la instalación de más puntos de agua potable de acceso público y gratuito para el personal en todas y cada una de las zonas del recinto aeroportuario. "Hidratarse adecuadamente trabajando a más de 35 grados no puede ser un lujo ni una gincana para el trabajador", han indicado.