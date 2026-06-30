Catorce niños de Baleares dispondrán de un exoesqueleto para combatir problemas motores graves a partir de septiembre
El archipiélago es la sexta comunidad autónoma en proporcionar este servicio a los menores
Este curso, 4 niños y 5 niñas de entre 5 y 12 años han podido ganar "autonomía", "confianza", "autoestima" e "ilusión". El curso que viene se ampliarán cinco plazas más
Un total de 14 niños de las Islas Baleares podrán disfrutar a partir del próximo mes de septiembre de un exoesqueleto pedriátrico para atender a los infantes con problemas motores graves a causa de parálisis cerebral infantil (PCI) y la atrofia muscular espinal (AME).
Este año, 4 niños y 5 niñas de entre 5 y 12 años de las asociaciones Asnimo, Mater, Aspace, Joan XXIII, Amadip Esment y Nemo ya se han beneficiado de 24 sesiones en las que han podido ganar "autonomía", "confianza", "autoestima" e "ilusión", según ha explicado Marga Prohens, presidenta del Govern, tras la visita a una de estas sesiones terapéuticas.
El archipiélago es la primera comunidad autónoma en incorporar como proyecto de atención integrada en los servicios sanitarios y sociales, y la sexta en proporcionar este servicio a los menores para reforzar la musculatura, mejorar la eficiencia y independencia en la marcha y retrasar las complicaciones que la inmovilización prolongada implica.
El servei de Salut de Baleares ha invertido 209.000 euros provenientes del fondo de la Unión Europea 'Next Generation' para obtener este exoesqueleto, el 'Atlas 2030'. Este aparato tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada niño y a sus diferentes evoluciones.
Con el aumento de plazas, médicos especialistas en rehabilitación del Servicio de Salud, así como fisioterapeutas especializados del Área de Servicios Sociales evaluarán a los próximos usuarios de esta tecnología para asegurar que esta terapia es la más adecuada.
El próximo mes de julio, expertos rehabilitadores y de fisioterapia junto con responsables del Servicio de Salud y del Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) valorarán la progresión de los niños. Asimismo, trimestralmente, les visitarán para comprobar que las mejoras se mantienen en el tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
- La Aemet anuncia una bajada de las temperaturas en Mallorca y avisa de tormentas en el interior
- Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
- Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
- Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
- Reformas para unos, derramas para otros
- Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
- La Audiencia de Palma anula la paternidad de una niña nacida de un tratamiento de fertilidad