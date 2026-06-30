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Catorce niños de Baleares dispondrán de un exoesqueleto para combatir problemas motores graves a partir de septiembre

El archipiélago es la sexta comunidad autónoma en proporcionar este servicio a los menores

Este curso, 4 niños y 5 niñas de entre 5 y 12 años han podido ganar "autonomía", "confianza", "autoestima" e "ilusión". El curso que viene se ampliarán cinco plazas más

Una de las niñas del programa utilizando el exoesqueleto 'Atlas 2030' frente a la presidenta del Govern, Margalida Prohens; la conselleras de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández: y la consellera de Salud, Manuela García.

Una de las niñas del programa utilizando el exoesqueleto 'Atlas 2030' frente a la presidenta del Govern, Margalida Prohens; la conselleras de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández: y la consellera de Salud, Manuela García. / CAIB

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Laura Marino

Palma

Un total de 14 niños de las Islas Baleares podrán disfrutar a partir del próximo mes de septiembre de un exoesqueleto pedriátrico para atender a los infantes con problemas motores graves a causa de parálisis cerebral infantil (PCI) y la atrofia muscular espinal (AME).

Este año, 4 niños y 5 niñas de entre 5 y 12 años de las asociaciones Asnimo, Mater, Aspace, Joan XXIII, Amadip Esment y Nemo ya se han beneficiado de 24 sesiones en las que han podido ganar "autonomía", "confianza", "autoestima" e "ilusión", según ha explicado Marga Prohens, presidenta del Govern, tras la visita a una de estas sesiones terapéuticas.

El archipiélago es la primera comunidad autónoma en incorporar como proyecto de atención integrada en los servicios sanitarios y sociales, y la sexta en proporcionar este servicio a los menores para reforzar la musculatura, mejorar la eficiencia y independencia en la marcha y retrasar las complicaciones que la inmovilización prolongada implica.

El servei de Salut de Baleares ha invertido 209.000 euros provenientes del fondo de la Unión Europea 'Next Generation' para obtener este exoesqueleto, el 'Atlas 2030'. Este aparato tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada niño y a sus diferentes evoluciones.

Con el aumento de plazas, médicos especialistas en rehabilitación del Servicio de Salud, así como fisioterapeutas especializados del Área de Servicios Sociales evaluarán a los próximos usuarios de esta tecnología para asegurar que esta terapia es la más adecuada.

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El próximo mes de julio, expertos rehabilitadores y de fisioterapia junto con responsables del Servicio de Salud y del Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) valorarán la progresión de los niños. Asimismo, trimestralmente, les visitarán para comprobar que las mejoras se mantienen en el tiempo.

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