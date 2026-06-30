Calvià, en el club de las viviendas de superlujo: casi la mitad de los compradores interesados llegan del extranjero
Un estudio del portal inmobiliario Idealista coloca al municipio entre las cinco zonas del país con mayor oferta de viviendas con precios superiores a los 3 millones de euros
Calvià se consolida como uno de los principales destinos del mercado inmobiliario de superlujo en España. Según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista, el municipio mallorquín figura entre las cinco zonas del país donde se concentra la mayor oferta de viviendas con precios superiores a los 3 millones de euros.
Junto al conocido Triángulo de Oro de la Costa del Sol —formado por Marbella, Estepona y Benahavís— y la ciudad de Madrid, Calvià destaca por reunir entre 500 y 1.000 viviendas dentro de este exclusivo segmento.
La combinación de clima, seguridad, conexiones aéreas, oferta gastronómica y calidad de vida sigue situando al municipio como uno de los enclaves más deseados por quienes buscan adquirir algunas de las viviendas más exclusivas de España.
El 48,8% de la demanda llega desde el extranjero
Uno de los datos más llamativos del informe es el peso del comprador internacional.
En Calvià, el 48,8% de la demanda residencial de viviendas de más de tres millones de euros procede del extranjero, el porcentaje más elevado entre los principales mercados analizados.
Esta cifra supera incluso a destinos tradicionalmente vinculados al lujo como:
- Estepona: 42,8%.
- Benahavís: 42,6%.
- Marbella: 41,5%.
- Madrid: 10,7%.
El dato confirma el enorme atractivo internacional que mantiene Mallorca entre los compradores con mayor capacidad adquisitiva.
Alemanes y suecos, entre los compradores que más miran hacia Mallorca
El estudio revela que los compradores alemanes lideran las búsquedas de viviendas de superlujo en Calvià, un interés que mantiene una tendencia histórica en Mallorca.
Junto a ellos destacan también los suecos, mientras que otras nacionalidades como británicos, estadounidenses o neerlandeses concentran buena parte de la demanda en otros mercados españoles de lujo.
La fuerte presencia de compradores del norte de Europa consolida a Mallorca como uno de los destinos residenciales más codiciados del Mediterráneo.
Los chalets siguen siendo los grandes protagonistas
El perfil de vivienda más buscado en Calvià también refleja las preferencias del comprador internacional.
Según Idealista, el 66,82% de la demanda se centra en viviendas unifamiliares, muy por encima de los pisos o las casas rústicas.
Los compradores buscan principalmente grandes parcelas, privacidad, jardines, piscinas y vistas privilegiadas, características habituales en zonas como Bendinat, Portals Nous, Santa Ponça o Sol de Mallorca.
El tramo de entre 3 y 5 millones domina el mercado
Aunque existen operaciones que superan ampliamente los 10 o incluso los 20 millones de euros, la mayor parte de la demanda en Calvià se concentra en viviendas valoradas entre 3 y 5 millones de euros.
Se trata del segmento de entrada al mercado del lujo extremo, donde continúa concentrándose el mayor volumen de compradores tanto nacionales como internacionales.
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