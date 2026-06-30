Baleares lidera el precio de la vivienda en España con casi 3.800 euros por metro cuadrado

El precio medio de la vivienda en Baleares ha rondado los 3.780 euros por metro cuadrado durante el segundo trimestre de 2026, lo que implica un incremento del 14% en comparación con el mismo periodo de 2025 y del 1,1% respecto al trimestre anterior.

Así lo confirma la estadística IMIE de Mercados Locales de Tinsa, que sitúa al archipiélago como la comunidad autónoma más cara de España, por delante de Madrid -casi 3.650 euros/m²-y del País Vasco -unos 2.710 euros/m²-.

Palma también registra una fuerte subida

El informe también analiza la evolución de los precios en las capitales de provincia. En Palma, el precio de la vivienda ha crecido un 11,2% en el último año y un 0,7% en el último trimestre, hasta situarse en algo más de 3.470 euros por metro cuadrado.

Aun así, la capital balear queda por detrás de Donosti, con más de 5.150 euros/m², Madrid (4.680 euros/m²) y Barcelona (4.460 euros/m²).

La hipoteca media supera los 325.000 euros

Otro de los indicadores del estudio sitúa de nuevo a Baleares al frente del ranking nacional, con una hipoteca media de cerca de 325.400 euros, lo que se traduce en una cuota mensual superior a los 1.400 euros.

Según estos datos, un hogar medio balear debe destinar el 56,8% de su renta al pago del primer año de una hipoteca que financie el 80% del valor de la vivienda. En Palma, ese esfuerzo alcanza el 53,8% de los ingresos familiares.

Menos compraventas, pero elevada actividad constructora

Pese a los elevados precios, Baleares ocupa la 17ª posición entre las provincias españolas con menos compraventas en relación con su parque inmobiliario, con una tasa de 22,1 operaciones por cada 1.000 viviendas, muy por debajo de las 39,9 registradas en Alicante.

En cambio, el archipiélago es la décima provincia con mayor actividad constructora, con 5,3 viviendas nuevas visadas por cada 1.000 habitantes. La clasificación la lidera Guadalajara, con 11,1 viviendas por millar.

España registra el mayor encarecimiento de la vivienda desde 2006

En el conjunto del país, el precio de la vivienda nueva y usada mantuvo su tendencia al alza durante el segundo trimestre de 2026, con un incremento trimestral del 3,7% y una subida interanual del 15,2%.

Según Tinsa, se trata de la mayor tasa interanual desde el tercer trimestre de 2006, situándose 11,8 puntos por encima de la inflación general.

Además, el crecimiento del precio de la vivienda se ha intensificado de forma ininterrumpida desde el cuarto trimestre de 2024.

Actualmente, el valor medio de la vivienda en España se encuentra a solo un 0,7% del máximo histórico en términos nominales, aunque, descontando la inflación acumulada, permanece un 33% por debajo del récord histórico en términos reales.

Escasez de oferta y fuerte demanda

La directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, ha explicado que el fuerte crecimiento de la población, unido a la escasez de oferta residencial, sigue impulsando el aumento de los precios.

A su juicio, la demanda continúa en niveles robustos, aunque empieza a apreciarse una ralentización de su crecimiento. No obstante, ha advertido de que la producción de vivienda terminada sigue siendo insuficiente para aliviar las tensiones del mercado.

Las mayores subidas por comunidades y provincias

Por comunidades autónomas, los mayores incrementos del precio de la vivienda corresponden a la Comunidad Valenciana (20,7%), Castilla-La Mancha (20,3%), Canarias y Cantabria (18,2%) y la Región de Murcia (18,1%).

Por provincias, destacan Toledo (24,8%), Albacete (21,1%), Guipúzcoa (20,8%), Valencia (20,7%) y Alicante (20,7%).

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En cuanto a las capitales de provincia, 34 de las 52 ciudades españolas superan ya el 10% de incremento interanual, con las mayores subidas en Albacete (23,5%), Soria (23,4%), Pontevedra (19,3%), Santander (18,1%) y Santa Cruz de Tenerife (18%).