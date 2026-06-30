Ana Sancha, elegida la nueva presidenta de los veterinarios de Baleares

Ana Sancha Melià ha sido elegida como nueva presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares, que sustituye en el cargo a Ramon García Janer, que ha dirigido la institución colegial durante los últimos 24 años. Este nombramiento se produce a través de un proceso electoral. Sancha encabezaba la única candidatura presentada durante el plazo establecido. Su elección se ha aprobado tras la comprobación de todos los requisitos que se establecen en los estatutos del Colegio por parte de sus integrantes y después de la consulta realizada Al Consejo General de Colegio de Veterinarios de España. Al tratarse de una única candidatura no ha sido necesario la celebración de las elecciones. La candidata ha sido proclamada de manera automática.

El traspaso de poder se entre la junta saliente y la nueva junta de gobierno se formalizará durante las próximas semana. El próximo día 15 de julio se celebrará el acto de total de posesión.

Licenciada en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 1995, Ana Sancha ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en la clínica de pequeños animales. Aunque se haga cargo de la gestión del Colegio no abandonará su responsabilidad profesional. Ello le ha permitido conocer de primera mano la realidad diaria de los profesionales, así como las necesidades y los retos que afrontan los veterinarios. Entre otros muchos méritos, la nueva presidenta participó en las actuaciones de control y erradicación de la lengua azul en Baleares y fue la veterinaria responsable de la Agrupación de Defensa Santiaria Pla d’es Pla, gestionando más de 12 mil cabezas de ovejas y cabras.

Sancha también cuenta con estudios de postgrado en seguridad alimentaria, incorporando a su formación un perspectiva que se basa en la interdependencia entre la salud animal, la salud humana y la protección del medio ambiente. Durante los últimos seis años ha formado parte de la junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios, actuando como vicepresidenta. Ha sido la responsable del grupo de trabajo que ha analizado las nuevas condiciones para dispensar medicamentos, realizando un análisis de las principales normativas que han afectado a la profesión. Esta labor le ha permitido actuar como una de las principales interlocutoras del colectivo frente a las administraciones en uno de los procesos más complejos para el ejercicio de la profesión sanitaria.

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Su antecesor Ramon García se despide después de cuatro legislaturas. Fue nombrado presidente del Colegio en el año 2002 y durante este tiempo la institución colegial ha experimentado una profunda transformación a favor de los profesionales. Entre los principales logros destaca la compra de la propia sede del Colegio, la consolidación de la formación continuada, la modernización y digitalización de los servicios colegiales, el impulso del registro de identificación de animales de compañía de baleares y, sobre todo, el refuerzo de la institución como máximo interlocutor frente a las administraciones públicas. Su presidencia también ha coincidido con algunos de los cambios más importantes que ha sufrido la profesión veterinaria, como han sido las grandes crisis sanitarias de los últimos años, los cambios en la posesión de los animales de compañía, el aumento del peso de la salud pública veterinaria y los retos legislativos para asegurar el bienestar animal.