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Una ambulancia recorrerá Baleares para cumplir con los últimos deseos de pacientes terminales: "Muchas veces no podemos curar, sino que debemos acompañar"

'Ambulància el somni' buscará brindar una atención más humanizadora a los pacientes cuyo estado sea grave y usuarios con movilidad reducida

Esta prestación se ha integrado a la caretera de servicios de la conselleria de Salut

La consellera, Manuela García; el director general del Servei de Salut, Javier Ureña; el gerent del SAMU061, Eloy Villalba; el subdirector d’Humanització, Gabriel Rojo; y varios técnicos del SAMU061 posan junto a la ambulancia.

La consellera, Manuela García; el director general del Servei de Salut, Javier Ureña; el gerent del SAMU061, Eloy Villalba; el subdirector d’Humanització, Gabriel Rojo; y varios técnicos del SAMU061 posan junto a la ambulancia. / CAIB

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Laura Marino

Palma

Un nuevo servicio de ambulancia, a partir de este martes, se pondrá a disposición de los usuarios con enfermedades graves avanzadas de Baleares con el objetivo de cumplir los últimos deseos de estas personas que se encuentran en la fase terminal de su vida o con movilidad muy reducida.

Esta iniciativa, 'Ambulància el somni', promovida por la conselleria de Salut y el SAMU061 busca ayudar a cumplir o hacer realidad el sueño de los pacientes ingresados en una UCI, en una sala de hospital, en centros sociosanitarios o en cualquier hospital de las Islas Baleares, ofreciendo una atención más humanizada, que mejore la calidad de vida emocional del paciente y de su familia, con el fin de ayudar a minimizar el sufrimiento emocional y fomentar el bienestar emocional.

El procedimiento de esta prestación iniciará con el estudio al propio paciente, tanto su caso como su persona, y al entorno el cual desee visitar, con la finalidad de generar un plan a medida a cada usuario solicitante.

La consellera de Salut, Manuela García, ha explicado en la presentación celebrada esta mañana: "Este es un paso hacia la humanización de la sanidad. Muchas veces no podemos curar, sino que tenemos que acompañar a la persona en su proceso vital. Con este proyecto, ayudaremos a los pacientes a salir del hospital con la máxima seguridad".

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"Esta iniciativa se ha podido llevar a cabo debido a la inversión de 56 millones de euros del Govern para la renovación de la flota de ambulancias que ahora cuentan con más prestaciones, aumentando la cartera de servicios. En otros sitios de España también se realiza esta prestación, pero se externaliza; nosotros lo hemos integrado al propio servicio de Salut", ha concluido García.

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