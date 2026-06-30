Acumulación de pateras en Cabrera: Personal del Parque Nacional amarra nueve pateras en seis boyas ecológicas de pago por falta de espacio disponible

Personal del Parque Nacional de Cabrera amarró el pasado domingo nueve pateras en seis boyas ecológicas de la ensenada natural del puerto, amares que se alquilan por noche durante la temporada alta entre los 18 y los 275 euros, según la eslora de la embarcación solicitante, denunciaron navegantes a este diario, que además exhibieron fotografías de las embarcaciones.

La última oleada de este tipo de embarcaciones durante las dos últimas semanas, con 125 migrantes rescatados en aguas próximas al l Parque Nacional, ha obligado a tomar esta decisión, habida cuenta de que el puerto del Parque Nacional, donde normalmente se acumulaban las embarcaciones de migrantes en su rampa, se encuentra actualmente en la fase final de sus obras.

La propia directora del Parque Nacional de Cabrera, Maria Valens, lamentó también la acumulación de pateras que sufre la reserva durante la presentación ayer del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión de Cabrera ante el patronato del parque, donde hizo referencia a la problemática que supone el incremento de la llegada de pateras al área protegida.

Tres pateras amarradas en fondeos ecológicos de la ensenada de Cabrera / M.A.N

Igualmente, fuentes de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, comentaron ayer a este diario que han reclamado a la Delegación del Gobierno en Baleares que se haga cargo también de la retirada de estas embarcaciones, que obligan a un largo trámite al Govern, lo que le lleva a abrir un expediente para cada embarcación, con la publicación de anuncios oficiales para que se puedan presentar alegaciones y reclamaciones de titularidad. Y una vez cumplidos todos los trámites, se pueden declarar oficialmente su abandono y retirarlas del lugar correspondiente donde hayan quedado varadas. La declaración de abandono permite, además, liberar espacio en los puertos afectados y garantizar una gestión más eficiente del dominio público portuario. Mucho más cuando se trata de un espacio protegido como Cabrera.

Solo el sábado llegaron a Cabrera 50 migrantes, tres de ellas mujeres embarazadas que fueron desplazdas al Hospital de Son Espases, mientras que el pasado 16 de junio las personas rescatadas en alta mar cerca del Parque Nacional de Cabrera fueron 74, por contar solo los dos últimos días con más personas migrantes rescatadas.