Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos RCD MallorcaViviendas Antigua CárcelSes FontanellesEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Premium

Acumulación de pateras en Cabrera: Personal del Parque Nacional amarra nueve pateras en seis boyas ecológicas de pago por falta de espacio disponible

Se da la circunstancia de que el puerto, donde hasta ahora se acumulaban las embarcaciones de migrantes rescatados en la rampa, se encuentra ahora en la fase final de las obras

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural reclama a la Delegación del Gobierno en Baleares que ayude a la retirada de pateras del área protegida

Pateras acumuladas en boyas ecológicas de pago del puerto de Cabrera, el pasado domingo

Pateras acumuladas en boyas ecológicas de pago del puerto de Cabrera, el pasado domingo / M.A.N

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

Personal del Parque Nacional de Cabrera amarró el pasado domingo nueve pateras en seis boyas ecológicas de la ensenada natural del puerto, amares que se alquilan por noche durante la temporada alta entre los 18 y los 275 euros, según la eslora de la embarcación solicitante, denunciaron navegantes a este diario, que además exhibieron fotografías de las embarcaciones.

La última oleada de este tipo de embarcaciones durante las dos últimas semanas, con 125 migrantes rescatados en aguas próximas al l Parque Nacional, ha obligado a tomar esta decisión, habida cuenta de que el puerto del Parque Nacional, donde normalmente se acumulaban las embarcaciones de migrantes en su rampa, se encuentra actualmente en la fase final de sus obras.

La propia directora del Parque Nacional de Cabrera, Maria Valens, lamentó también la acumulación de pateras que sufre la reserva durante la presentación ayer del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión de Cabrera ante el patronato del parque, donde hizo referencia a la problemática que supone el incremento de la llegada de pateras al área protegida.

Tres pateras amarradas en fondeos ecológicos de la ensenada de Cabrera

Tres pateras amarradas en fondeos ecológicos de la ensenada de Cabrera / M.A.N

Igualmente, fuentes de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, comentaron ayer a este diario que han reclamado a la Delegación del Gobierno en Baleares que se haga cargo también de la retirada de estas embarcaciones, que obligan a un largo trámite al Govern, lo que le lleva a abrir un expediente para cada embarcación, con la publicación de anuncios oficiales para que se puedan presentar alegaciones y reclamaciones de titularidad. Y una vez cumplidos todos los trámites, se pueden declarar oficialmente su abandono y retirarlas del lugar correspondiente donde hayan quedado varadas. La declaración de abandono permite, además, liberar espacio en los puertos afectados y garantizar una gestión más eficiente del dominio público portuario. Mucho más cuando se trata de un espacio protegido como Cabrera.

Noticias relacionadas y más

Solo el sábado llegaron a Cabrera 50 migrantes, tres de ellas mujeres embarazadas que fueron desplazdas al Hospital de Son Espases, mientras que el pasado 16 de junio las personas rescatadas en alta mar cerca del Parque Nacional de Cabrera fueron 74, por contar solo los dos últimos días con más personas migrantes rescatadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Parque Nacional de Cabrera
  • Cabrera
  • pateras en Mallorca
  • migrantes en Baleares
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
  2. Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
  3. Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
  4. Reformas para unos, derramas para otros
  5. Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
  6. El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
  7. Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca
  8. El juez rechaza que una imputada en el caso Relámpago se persone en la causa al llevar 20 años fugada

Acumulación de pateras en Cabrera: Personal del Parque Nacional amarra nueve pateras en seis boyas ecológicas de pago por falta de espacio disponible

'Pinya' i 'Roc', dos perros terapeutas en la Llar d'Ancians de Palma: "Con solo acariciarlos, el ánimo de los residentes cambia"

'Pinya' i 'Roc', dos perros terapeutas en la Llar d'Ancians de Palma: "Con solo acariciarlos, el ánimo de los residentes cambia"

Trabajadores de la ITV de Mallorca denuncian jornadas bajo altas temperaturas y reclaman un cambio de horario

Trabajadores de la ITV de Mallorca denuncian jornadas bajo altas temperaturas y reclaman un cambio de horario

Más de 4.000 solicitudes quedan en el aire tras agotarse los fondos de las ayudas del Govern para el desguace vehículos antiguos

Más de 4.000 solicitudes quedan en el aire tras agotarse los fondos de las ayudas del Govern para el desguace vehículos antiguos

"¿Mallorca hacia el colapso?": Ca n'Alcover acoge un debate sobre la destrucción del territorio y la transformación de la isla

Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma

El Gobierno fija en 434 la capacidad para acoger a menores migrantes no acompañados en Baleares

El Gobierno fija en 434 la capacidad para acoger a menores migrantes no acompañados en Baleares

La Agencia Tributaria lanza una operación en Baleares y otras cinco comunidades contra el fraude en inmobiliarias

La Agencia Tributaria lanza una operación en Baleares y otras cinco comunidades contra el fraude en inmobiliarias
Tracking Pixel Contents