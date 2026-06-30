Más de 4.000 solicitudes quedan en el aire tras agotarse los fondos de las ayudas del Govern para el desguace vehículos antiguos

El aluvión de solicitudes ha desbordado las previsiones del Govern. La línea de ayudas para retirar de la circulación vehículos de más de diez años de antigüedad, abierta desde el 6 de agosto de 2025, ha recibido 5.104 solicitudes por un importe global de 10,2 millones de euros, aunque el crédito disponible se limitaba a 2 millones, suficiente para atender únicamente las primeras 1.000 peticiones. El resto, unas 4.100 solicitudes, queda pendiente de una ampliación presupuestaria.

Desde la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía explican que el presupuesto inicial ya ha sido asignado y que el siguiente paso será ampliar el crédito con cargo a los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), lo que permitiría seguir concediendo ayudas a los expedientes registrados.

La convocatoria contemplaba una subvención de hasta 2.000 euros por beneficiario, a cambio de entregar para su desguace un vehículo de más de diez años de antigüedad en un centro autorizado de tratamiento. El objetivo era retirar de la circulación los coches más contaminantes y evitar que, tras la compra de un vehículo nuevo, vuelvan al mercado de segunda mano.

Las ayudas estaban destinadas a particulares residentes en Baleares, así como autónomos, comunidades energéticas, asociaciones empresariales, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas que desarrollen su actividad en el archipiélago. Cada beneficiario podía presentar una única solicitud. El vehículo debía ser entregado en un centro autorizado de tratamiento dentro del plazo fijado en la resolución de concesión y, en cualquier caso, antes de que transcurriesen dos meses desde su publicación en el BOIB.

La convocatoria iba a permanecer abierta hasta el 31 de diciembre de 2026, puesto que dependía de la disponibilidad presupuestaria, y los fondos ya han sido gastados en atender mil peticiones. Según el Govern, esta línea de ayudas busca mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de CO2, disminuir el consumo de combustibles fósiles y rebajar las emisiones de óxidos de nitrógeno.