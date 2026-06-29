La violencia de género no se detiene en Baleares: se dispara el número de denuncias

El nivel de violenciade género que padece Baleares es cada vez más grave, a pesar de las numerosas medidas y campañas que se desarrollan para terminar con esta lacra. Los datos estadísticos reflejan la gravedad de este problema. En el primer trimestre de este año el número de denuncias por disputas entre parejas que se han tramitado en los juzgados de las islas ha aumentado casi un 30 por ciento. En concreto, el aumento se sitúa en un 29.6 por ciento.

Un porcentaje de incremento que va casi a la par en cuanto al número de mujeres que denunciaron a sus parejas tras sufrir un episodio de violencia familiar. El número de denuncias de víctimas en este primer trimestre se sitúa en 1.799, según se refleja en los datos que ha hecho público el Observatorio contra la violencia doméstica y de género, que pertenece al Consejo General del Poder Judicial.

Este estudio estadístico refleja que de las 1.799 que acudieron al juzgado para denunciar a sus parejas, 961 eran de nacionalidad española, mientras que las 838 restantes procedían de otros países. Esta lacra también afecta de una manera especial a los hijos, que también son víctimas, y en este primer trimestre se identificó a cinco de ellos.

Esta situación no sorprende, porque Baleares lleva años encabezando la lista de comunidades autónomas donde se producen más incidentes de violencia de género. A nivel nacional la tasa de víctimas denunciantes por cada 10.000 mujeres es de un 18.1 por ciento. Sin embargo, en Baleares el porcentaje se sitúa en un 28.7 por ciento. Por lo tanto, en estos tres primeros meses del año las islas vuelven a encabezar una vez más la lista negra de comunidades donde esta lacra social esta cada vez más presente. Se sitúa por encima de otras comunidades donde el problema también es grave como son Navarra, Canarias, Valencia, Madrid, Murcia y Andalucía.

El análisis estadístico refleja también un dato preocupante: el 15,7 por ciento de las víctimas renunció a declarar contra su agresor. Es decir, fueron 283 las víctimas de Baleares que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, lo que supone un 17,4 por ciento más que en los tres primeros meses del año pasado. Del total de mujeres que renunciaron a declarar, 146 eran españolas y 137 tenían otras nacionalidades.

Por otra parte, los juzgados de Baleares especializados en este tipo de delitos contra la mujer recibieron un total de 356 peticiones de órdenes y medidas de protección. Los jueces acordaron un total de 287 de dichas medidas. A nivel nacional, en cambio, los juzgados acuerdan una de cada cuatro órdenes que se solicitan. Sin embargo, en las islas estas decisiones que tienen como objetivo proteger a las víctimas se disparan.

Estas órdenes de protección las dictaron tanto los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, como el juez de guardia.