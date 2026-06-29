Estos son los cambios en los precios de la campaña de abonados del Mallorca que debes conocer

El RCD Mallorca ha presentado este lunes la campaña de abonados para la temporada 2026/27. Para este nuevo curso, en el que el conjunto de Luis García Fernández competirá en Segunda División, la entidad ha decidido aplicar descuentos de un 20% en el precio de las renovaciones.

Con esta campaña, la entidad confía en recuperar el apoyo de los aficionados un año más, a pesar de que algunos ya han mostrado públicamente su descontento con las nuevas tarifas. Conoce a continuación la comparativa de las cuotas (atendiendo solo a la categoría de adulto) respecto a la temporada anterior:

Comparativa de los precios de renovación entre las temporadas 2026/27 y 2025/26

Los abonos en la Tribuna Oeste van desde los 495 euros hasta los 533. La temporada anterior el precio osciló entre 665 y 615 euros .

. En Tribuna Este, la tarifa más económica es de 415 euros y la más cara de 450. En el curso pasado el abono se situó entre los 515 y 560 euros.

En Fondo Norte, el precio del carné para esta nueva temporada es de 265 euros, mientras que la anterior fue de 330 euros.

El carné en Fondo Sur, donde se encuentra la grada de animación, tiene un precio de 180 euros. En la 2025/26 costaba 220 euros.

Fondo Norte de Son Moix durante el Mallorca-Betis. / RCDM

Comparativa de las tarifas de las nuevas altas respecto al año anterior

El precio de las nuevas altas en la Tribuna Oeste oscila entre los 830 y los 805 euros. En la temporada pasada los precios fueron desde los 965 euros a los 995.

En Tribuna Este, el nuevo abono va desde los 823 euros hasta los 700. Este abono se situó entre los 840 y 900 euros el año pasado.

El precio en Fondo Norte es de 330 euros. En comparación con la temporada 2025/26, este abono costaba 395 euros.

El precio en Fondo Sur es de 265 euros. La tarifa fue de 315 euros en la temporada anterior.

La principal modificación respecto a las cuotas de la temporada anterior es la reducción del precio de los abonos, que, según explica el club, "se adapta a un rango acorde a la categoría".