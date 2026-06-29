El PSIB abre el proceso para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones de 2027

El PSIB-PSOE ha dado este lunes el pistoletazo de salida a su proceso de primarias y ha entrado oficialmente en "modo electoral" con el objetivo de preparar las candidaturas con las que intentará recuperar las principales instituciones de Baleares en las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

El secretario de Organización y Acción Electoral del partido, Cosme Bonet, ha presentado el calendario de las primarias tras la celebración del Comité Federal del PSOE del pasado fin de semana y ha asegurado que el proceso supone el inicio de una nueva etapa para "acelerar el cambio" que, a juicio de los socialistas, reclaman tanto la militancia como la ciudadanía.

Bonet ha cargado contra el Govern de Marga Prohens, a la que ha acusado de haber protagonizado tres años de "parálisis" y de deteriorar la calidad de vida en las Islas. Según ha sostenido, el Ejecutivo del PP, con el apoyo parlamentario de Vox, no ha dado respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, la saturación turística o el deterioro de los servicios públicos, además de impulsar políticas urbanísticas que, en su opinión, favorecen la "depredación del territorio".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la polémica generada en torno a es Trenc y ha asegurado que el PP mantiene "su línea política clásica de promover la urbanización de las Islas, cuando el territorio pasa a ser un espacio para el negocio".

Candidaturas esta semana

El calendario de las primarias comienza esta misma semana con la presentación de precandidaturas para la Presidencia del Govern, los consells de Mallorca y Menorca y las alcaldías de Palma y Calvià. Los aspirantes podrán formalizar sus candidaturas entre los días 2 y 3 de julio, hasta las 12.00 horas.

Como principal novedad, el reglamento establece que, si en un determinado proceso únicamente se presenta una candidatura, esta será proclamada automáticamente, sin necesidad de recoger avales. En cambio, si concurren dos o más aspirantes, se abrirá un periodo de recogida de avales entre el 4 y el 11 de julio. Ese mismo día se proclamarán provisionalmente las candidaturas que hayan superado este trámite. En caso de celebrarse primarias, la campaña informativa se desarrollará entre el 12 y el 18 de julio, mientras que la votación de la militancia tendrá lugar el 19 de julio.

Ibiza y Formentera esperarán a septiembre

El PSIB ha decidido aplazar hasta septiembre las primarias para las presidencias de los consells de Ibiza y Formentera, así como las candidaturas de los municipios de más de 20.000 habitantes. La dirección socialista justifica este calendario para evitar que el proceso interno coincida con la temporada turística en las Pitiusas.

Con este calendario, el PSIB inicia la carrera hacia las elecciones de 2027, en las que los socialistas ya han situado como candidata a la Presidencia del Govern a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que será proclamada automáticamente si, como está previsto, no presenta ningún rival en el proceso interno.