El PP reclama a Aena un plan urgente para acabar con la saturación y el encarecimiento del aparcamiento en el aeropuerto de Palma

El PP lleva al Parlament el problema de la saturación de los aparcamientos de los aeropuertos de Baleares y reclama a Aena y al Gobierno un plan urgente para ampliar las plazas disponibles, mejorar los accesos y reducir el coste que soportan trabajadores y usuarios habituales en los de Menorca y Aeropuerto de Ibiza.

La formación registra una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara autonómica en la que denuncia que la falta de plazas de aparcamiento y el incremento de las tarifas afectan cada día a trabajadores aeroportuarios, taxistas, transportistas, empresas de servicios y residentes que utilizan estas infraestructuras de forma habitual.

La portavoz del PP en la Comisión de Turismo, Salomé Cabrera, asegura que la formación recibe "cada día" quejas de trabajadores y usuarios que "no encuentran plaza de aparcamiento o que tienen que pagar tarifas cada vez más altas para poder ir a trabajar". "Esto no es una anécdota, es un problema que afecta directamente a la economía de miles de familias en las islas y que Aena lleva demasiado tiempo sin resolver", afirma.

Según explica la diputada popular, la concentración de vuelos durante la temporada alta y en determinadas franjas horarias agrava la congestión en los accesos a los aeropuertos, especialmente en Son Sant Joan, donde considera que llegar al aeropuerto "se convierte en un problema añadido para quienes trabajan allí".

Cabrera también recuerda las críticas que ya formula el sector del transporte en 2024 por el impacto económico de las tarifas de los aparcamientos y por los sistemas de gestión de Aena, que, según señala, trasladan mayores costes a los profesionales, incluso cuando los retrasos operativos no dependen de ellos.

Bonificaciones para trabajadores

La iniciativa parlamentaria reclama al Gobierno central y a Aena la creación de más plazas de aparcamiento destinadas a residentes, una mejor ordenación de los espacios y un sistema tarifario que, según el PP, no penaliza a quienes utilizan diariamente estas instalaciones por motivos laborales. En este sentido, los populares proponen implantar bonificaciones o tarifas reducidas para trabajadores aeroportuarios, transportistas y empresas de servicios vinculadas a la actividad de los aeropuertos.

La diputada enmarca la reivindicación en la elaboración del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que fija la planificación de los aeropuertos españoles para los próximos cinco años. A juicio del PP, este proceso constituye una oportunidad para incorporar las necesidades específicas de Baleares "con diálogo y consenso con las instituciones de las islas". Asimismo, Cabrera vincula esta petición con la reciente aprobación de la ley de cogestión aeroportuaria en el Parlament, al considerar que esta norma debe servir para que decisiones como la gestión de los aparcamientos "no se tomen desde Madrid de espaldas a la realidad de cada isla".

"No se trata de una infraestructura más. Los aparcamientos del aeropuerto son hoy una preocupación real para miles de residentes y trabajadores de Baleares, y Aena tiene que dar respuesta ya", concluye la diputada popular.