'Pinya' i 'Roc', dos perros terapeutas en la Llar d'Ancians de Palma: "Con solo acariciarlos, el ánimo de los residentes cambia"

'Pinya' y 'Roc', perros terapeutas, son los nuevos compañeros de los residentes de la Llar d'Ancians de Palma. Dos veces cada 15 días, estos animales ayudan a impulsar el bienestar físico, mental y social de los más mayores. Desde el pasado mes de febrero, esta actividad se lleva a cabo y su éxito la ha propulsado a estar presente en la mitad de las residencias públicas de Mallorca.

La nueva iniciativa impulsada por l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y la Fundació s’Hort Vell busca acercar a la tercera edad a aspectos como la memoria, la atención, la comunicación, la expresión emocional, la participación social o el apego emocional.

Caricias a los canes preceden a la principal actividad para estimular el movimiento y la actividad cerebral. Estos son juegos en los cuales se benefician tanto los animales como los mayores y suponen "una alegría enorme" para los residentes, tal y como ha explicado Antonio, uno de los participantes.

Roc junto a una usuaria del programa terapéutico / Laura Marino

"Los perros nos aportan bienestar y calma", ha contado Joana, otra de las partícipes en la actividad. Su compañera, Catalina, ha coincidido y ha asegurado sentirse "muy contenta" asistiendo a estas terapias.

Según Silvia Barjacoba, trabajadora social de la Fundació s’Hort Vell y responsable de la intervención, la intervención de los animales en la vida de estas personas significa ganar vitalidad. "Hay mucha gente que llega a esta edad y no se puede mover o expresar. El contacto con los perros les estimula a nivel sensorial y cognitivo. Con solo acariciarlos, su ánimo cambia, te hablan, recuerdan cosas de su juventud...".

Guillermo Sánchez, presidente de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca, ha confirmado la intención por parte del IMAS de licitar este servicio, con el propósito de que esta actividad se realice permanentemente en todas las residencias públicas a cargo del Consell de Mallorca.