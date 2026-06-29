El patronato de Cabrera vota a favor del nuevo Plan Rector del Parque Nacional, pero el Gobierno sorprende con su voto en contra

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabrera, la normativa principal que regula las actividades de protección y ordenación del espacio protegido de Baleares, y establece las normas para el uso público (turismo), pesca artesanal autorizada y conservación de los ecosistemas, fue aprobado ayer con los votos a favor del Patronato del Parque Nacinoal, formado las administraciones locales y entidades ecologistas y científicas.

Sin embargo, hubo dos excepciones llamativas, los representantes de los ministerios de los ministerios de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que alegaron las las competencias de pesca corresponden al Ejecutivo central, frente a la nueva zona de protección estricta que crea el nuevo PRUG en la zona ampliada en 2019 del Parque Nacional. "Lamentamos esta postura y esperamos que este hecho no dificulte la aprobación definitiva del PRUG en el Consejo de la Red de Parques Nacionales" ha afirmado el conseller Joan Simonet. Inlcuso los pescadores profesionales representados en el Patronato votaron a favor del nuevo instrumento.

La tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabrera, con todas las alegaciones presentadas durante los dos meses anteriores al texto, se presentará ahora al Consejo de la Red de Parques Nacionales, del que Cabrera forma parte. Y posterioremente, en el primer trimestre de 2027, será aprobado en Consell de Govern, según las previsiones de la conselleria de Agricutura, Pesca y Medio Natural del Govern. El anterior PRUG es de 2006 por lo que se trendría que que haber revisado hace diez años.

La directora general Anna Torres ha manifestado que "el nuevo PRUG refuerza la conservación del principal espacio marino protegido de Baleares y adapta su gestión a la ampliación del Parque aprobada en el año 2019, que multiplicó su superficie hasta superar las 90.800 hectáreas, de las cuales cerca del 99% corresponden al medio marino".

La principal novedad del documento es la creación de una extensa red de reservas marinas estrictas, que establecen el máximo nivel de protección dentro del Parque Nacional. En estas zonas únicamente se permitirán actuaciones de gestión, conservación o investigación autorizada, mientras que se prohíben la navegación, el fondeo, el buceo y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales. "Se trata del refuerzo más importante de la protección marina desde la declaración del Parque Nacional", ha destacado Torres.

Además, el nuevo PRUG incorpora una zonificación mucho más precisa del espacio marino, con la delimitación de zonas de regeneración ecológica; medidas de protección específica de los fondos marinos y de otros hábitats vulnerables; una regulación más exigente de la navegación, el fondeo y el buceo; el refuerzo de la vigilancia marítima, y la incorporación de criterios de gestión adaptativa basados en el conocimiento científico, el seguimiento ecológico y la adaptación a los efectos del cambio climático.De este modo, el Govern dota al Parque Nacional de Cabrera de un marco de gestión actualizado que incrementa el nivel de protección de su patrimonio natural y consolida este espacio como uno de los referentes de conservación marina de todo el Mediterráneo.

Cabe destacar que el texto definitivo del PRUG es el resultado de un proceso de información pública que ha contado con una amplia participación. En este proceso se ha priorizado especialmente la incorporación de todo lo que hace referencia a la mejora de la conservación y el seguimiento del espacio. Gracias a estas aportaciones, el documento final ha mejorado su estructura y coherencia interna con el objetivo de optimizar la gestión y la protección del Parque Nacional.

Reunión del Patronato del Parque Nacional de Cabrera / CAIB

Depuradoras TPQ para alcanzar el vertido cero, nuevas rutas y reapertura del refugio después de tres años

Durante la sesión, la directora del Parque Nacional, Maria Valens, ha expuesto un informe estructurado en tres bloques: el estado de los proyectos actualmente en ejecución, las principales novedades incorporadas este año y los retos de futuro para continuar reforzando su conservación. En cuanto a la gestión del Parque, Valens también ha hecho referencia a la problemática que supone el incremento de la llegada de pateras.

En lo que respecta a las actuaciones en el Parque Nacional financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se ha informado de que se ha concedido una prórroga hasta el 31 de julio de 2026 para completar los proyectos en ejecución. Entre estas actuaciones destacan la rehabilitación de los edificios del Parque, con la antigua oficina de información y la nueva enfermería prácticamente finalizadas.

También se ha detallado el estado de las actuaciones destinadas a la mejora ambiental del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales. Las nuevas depuradoras con tecnología TPO ya están instaladas tanto en la zona del puerto como en el campamento y, actualmente, se encuentran en fase de ajuste y puesta en funcionamiento. Este proyecto permitirá alcanzar el objetivo de vertido cero de aguas residuales al mar mediante la infiltración en el terreno del agua depurada. Igualmente, avanzan las actuaciones para mejorar la recogida de aguas pluviales, con la instalación de nuevas conducciones y depósitos, así como el acondicionamiento del camino hasta las instalaciones de la Guardia Civil. La restauración del muelle del puerto se encuentra también en su fase final y se prevé que concluya durante las próximas semanas.

Entre las principales novedades de 2026 destaca la mejora de la oferta de uso público del Parque, con la incorporación de dos nuevos itinerarios: el camino de Ses Vinyes, que se ofrecerá de forma guiada, y el recorrido "Del puerto a Sa Platgeta, a la sombra de pinos y sabinas", que se podrá recorrer de manera autoguiada y permitirá a los visitantes descubrir nuevos espacios de interés ambiental y patrimonial, así como disfrutar de nuevas perspectivas sobre la bahía del puerto y de Santa Maria.

En el ámbito de la conservación, se ha dado a conocer el nuevo Observatorio de Cabrera, una plataforma digital que integra información ambiental procedente de diferentes organismos y proyectos de seguimiento. El portal permite consultar en tiempo real datos meteorológicos, oceanográficos y ambientales, así como acceder a cámaras en directo, información forestal, cartografía y otros recursos de interés científico y divulgativo.

Otra de las actuaciones destacadas de este primer semestre ha sido el proyecto de limpieza de los fondos marinos del Parque Nacional. Los trabajos se iniciaron con una primera fase de prospección mediante un vehículo submarino operado remotamente (ROV), que permitió localizar los principales puntos con presencia de residuos. Posteriormente, se llevaron a cabo veinte jornadas de extracción que han permitido reflotar una embarcación pesquera y una patera hundidas, así como retirar restos de pateras y artes de pesca abandonadas. En total, se han extraído 5,25 toneladas de residuos de los fondos marinos del Parque Nacional.

En cuanto a los retos de futuro, se ha expuesto la necesidad de poner en funcionamiento todas las nuevas infraestructuras actualmente en ejecución, reabrir el refugio de Cabrera después de tres años cerrado e iniciar las obras de la futura estación de investigación en la isla de Cabrera. También se han señalado como objetivos prioritarios renovar las instalaciones del Centro de Visitantes y continuar impulsando actuaciones de sostenibilidad y conservación.