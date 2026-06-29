Discotecas de Mallorca: «Este año para hacer la misma caja hemos de trabajar mucho más»

«Para hacer la misma caja que en 2025, este año hemos de trabajar mucho más», afirma el presidente de la asociación balear de empresas de ocio nocturno (ABONE), Miguel Pérez-Marsá, en referencia a la reducción del gasto medio que realizan los clientes en las discotecas de Mallorca, especialmente en el caso de los alemanes.

La entrada en la temporada turística es calificada de «irregular», con un mayo «dubitativo» y un junio «más positivo», lo que hace vaticinar que 2026 se va a cerrar con un balance positivo pero pudiendo quedar ligeramente por debajo de las cifras conseguidas durante el pasado ejercicio.

La clave está en el gasto medio que se registra en estos establecimientos. El presidente de ABONE reconoce que «hay mucha gente, pero está gastando poco, con un descenso del ticket medio», a lo que añade que «el mercado alemán parece un poco receloso, mientras que el británico va mejor».

Esta referencia a la reducción del gasto medio que los visitantes están realizando durante la actual temporada turística ya ha venido siendo apuntada desde las organizaciones empresariales del comercio y de la restauración de la isla, también en relación con el desembolso de los alemanes.

Miguel Pérez-Marsá, presidente de ABONE / M. Mielniezuk

En concreto, representantes de ambos sectores económicos han cifrado entre un 5% y el 10% el recorte que durante las primeras semanas de la actual temporada turística están realizando los clientes germanos en sus establecimientos.

Menor gasto alemán

Miguel Pérez-Marsá respalda esa afirmación, y apunta que «el alemán nunca va a renunciar a sus vacaciones, pero controla el gasto que realiza», y en este aspecto se señalan dos factores. Uno es el de los problemas que la economía de ese país ha venido mostrando durante los últimos años, y el segundo es el de la inestabilidad generada por la guerra de Irán.

Pero tanto desde el sector de las discotecas como desde la restauración y el comercio se señala un tercer elemento, y es la fuerte subida que los hoteleros de Mallorca han aplicado en sus tarifas, ante la previsión de que la isla va a ser uno de los destinos ‘refugio’ más elegidos ante los problemas de otras zonas más próximas al conflicto bélico, añadiendo que también se ha detectado un encarecimiento notable en el transporte aéreo.

Desde las patronales que representan a las citadas actividades se considera que los citados encarecimientos están restando capacidad de gasto de muchos visitantes en la oferta complementaria.

Desde ABONE se matiza que esa moderación en los desembolsos que realiza la clientela germana no está siendo tan apreciable en el caso de los británicos, cuyo comportamiento está siendo muy similar al de la pasada temporada.

Eso explica que en zonas como Magaluf, de mayor presencia inglesa, se esté detectando en menor medida esa moderación en el gasto, y que sea más apreciable en lugares de mayoría alemana como es la Platja de Palma, pese a ser la zona de la isla con mayor fortaleza en la presencia de turistas.

Pérez-Marsá insiste en que no es un problema de que la temporada vaya a mostrar un balance negativo, al considerar que se esperan buenos resultados, ya que el descenso en ese ticket medio se compensa en parte por el aumento en las cifras de clientes que se está registrando, pero sí se reconoce que va a costar cerrar el ejercicio al mismo nivel que el de 2025, dejando abierta la puerta a un ligero descenso. En cualquier caso, hace hincapié en que 2026 «no va a ser un mal año» para el sector.

Las discotecas esperan cerrar el año con un ligero descenso en los ingresos respecto a 2025 / J. Ramos Zumbs

Paseo Marítimo de Palma

En el caso del Paseo Marítimo de Palma, una vez completada su reforma, el presidente de ABONE reconoce que muestra un desequilibrio adicional, como es la escasez de plazas de estacionamiento en la zona, lo que está condicionando la presencia de clientes durante los primeros meses de la actual temporada.

La esperanza se centra en que se pueda producir un repunte a partir de julio, dado que es el momento elegido por algunos de los mayores establecimientos de ocio nocturno para abrir sus puertas, lo que incrementa el atractivo que ese eje de Palma puede tener a la hora de atraer clientes.

Con carácter general, Miguel Pérez-Marsá insiste en que los planes del sector pasan por mantener las aperturas diarias durante julio y agosto, para paulatinamente volver a los fines de semana a partir de septiembre, con la excepción de Platja de Palma donde se espera mantener ese carácter diario durante este último mes.

Un punto a favor en la restauración y el ocio nocturno es que este año se señala un menor problema para completar las plantillasde la mano de las subidas salariales que se han fijado en el último convenio colectivo, a lo que se suma el peso de las propinas, aunque se admiten dificultades para conseguir empleados con la formación y experiencia necesaria.