Müller sigue creciendo: la cadena abrirá pronto una nueva tienda en Mallorca

Mallorca contará próximamente con un nuevo establecimiento de la cadena Müller. La compañía abrirá una nueva tienda en Artà, concretamente junto al establecimiento Comercial Mediterráneo / Toy Planet, situado en la Avinguda de Costa i Llobera, 30.

La próxima apertura ya se anuncia en un cartel publicitario instalado en el lugar, aunque los clientes todavía tendrán que esperar unos meses: la inauguración está prevista para el 5 de noviembre de 2026.

Como es habitual en la cadena, el nuevo establecimiento ofrecerá una amplia gama de productos de droguería, perfumería, juguetería, papelería, mercería, productos ecológicos, cosmética natural y artículos para mascotas. Por el momento, Müller no ha ha hecho público los horarios de la nueva tienda.

16 tiendas en Mallorca

Müller está presente en Mallorca desde hace 33 años . Fue la primera cadena comercial alemana en implantarse en la isla. Su primera tienda fuera de Alemania abrió sus puertas en Manacor, a la que posteriormente se sumó un establecimiento en Capdepera. Desde entonces, la empresa ha mantenido una expansión constante.

En la actualidad, la cadena cuenta con 16 establecimientos en la isla, repartidos entre Andratx, Alcúdia, Campos, Capdepera, Inca, Llucmajor, Marratxí, Manacor (2), Palma (4), Santa Ponça, Santanyí y Son Servera. Muchas de estas tiendas abren también los domingos y festivos. Por ahora, el interior de Mallorca sigue siendo la única zona donde la cadena aún no está presente.

Rumores sobre una posible apertura en Can Picafort

Mientras tanto, en Can Picafort siguen circulando rumores sobre la posible apertura de otra tienda de Müller en esta conocida localidad frecuentada por turistas alemanes. Sin embargo, la cadena ya indicó el pasado mes de marzo, en respuesta a una consulta de Mallorca Zeitung, periódico del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, que no podía confirmar esa información.

"La empresa comunicará cualquier novedad oficial sobre futuras aperturas en la isla tan pronto como pueda hacerse pública", señaló entonces.

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Desde 2022, Müller también está presente en la Península, concretamente en la región de Levante. Su próxima apertura será el 2 de julio en Calpe (Alicante). La cadena dispone además de un listado con todos sus establecimientos en España en su página web.