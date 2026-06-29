Llega la convocatoria extraordinaria de la PAU en Baleares: fechas, sedes y recomendaciones
Un total de 1.775 estudiantes se examinarán en las pruebas de selectividad de julio, con puntos de examen en las cuatro islas
La UIB recomienda el uso del transporte público y el acceso por el ParcBit para facilitar la movilidad durante los exámenes
La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) reunirá este año a 1.775 estudiantes de las Illes Balears, que se examinarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio en los distintos puntos habilitados por la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Mallorca concentra la mayor parte de los aspirantes, con 1.435 alumnos, lo que representa el 80,8% del total. Le siguen Ibiza, con 215 matriculados (12,1%); Menorca, con 118 estudiantes (6,6%), y Formentera, con 7 alumnos (0,4%). Además, las mujeres representan el 56,8% del total de personas inscritas. La cifra de matriculados aumenta con respecto a la convocatoria extraordinaria de 2025, cuando se presentaron 1.596 estudiantes, lo que supone cerca de 180 alumnos más este año.
Los exámenes se celebrarán de manera simultánea en las cuatro islas. En Mallorca, las pruebas tendrán lugar en el campus de la UIB, concretamente en los edificios Gaspar Melchor de Jovellanos y Guillem Cifre de Colonya. En Ibiza y en Menorca, se desarrollarán en las sedes universitarias de ambas islas; y en Formentera, en el CEP Formentera.
En total, la organización ha habilitado cuatro puntos de examen con 40 aulas para atender a todos los estudiantes. Los alumnos ya pueden consultar el aula que les ha sido asignada a través de UIBdigital. Las calificaciones provisionales se publicarán el próximo 7 de julio, a partir de las 15 horas, también mediante la plataforma de la universidad.
Desde la secretaría técnica de las pruebas, se recomienda a los estudiantes acudir con suficiente antelación para evitar imprevistos. Asimismo, se aconseja utilizar el transporte público y, en caso de desplazarse en vehículo privado hasta el campus de la UIB, acceder por la entrada situada en la rotonda del ParcBit para facilitar la movilidad durante los días de examen.
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