El Gobierno renueva a Carles Manera como consejero del Banco de España

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes, a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la renovación de Carles Pau Manera Erbina consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España.

Doctor en Economía por la UB y en Historia por la Universitat de les Illes Balears (UIB), Carles Pau Manera Erbina también es catedrático de Historia e Instituciones Económicas por la UIB.

Ha sido vicerrector de Planificación Económica y Administrativa en la Universitat de les Illes Balears; consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Govern de les Illes Balears; presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Actualmente, es consejero del Banco de España.

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El nuevo consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España es autor de 11 libros y de 255 trabajos de especialización en Economía e Historia Económica.