Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos RCD MallorcaViviendas Antigua CárcelSes FontanellesEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

El Gobierno fija en 434 la capacidad para acoger a menores migrantes no acompañados en Baleares

El nuevo real decreto actualiza el reparto de plazas según la población de cada comunidad autónoma, siendo Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana las autonomías con mayor capacidad de acogida

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, este lunes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, este lunes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / Gabriel Luengas - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El Gobierno central ha aprobado este martes un real decreto por el que actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados de las comunidades autónomas según su población, un paso clave para "prorrogar" el modelo de reubicación de los jóvenes tras un año en vigor y que fija en 434 los que corresponden a Baleares.

De acuerdo a los nuevos datos, aportados por el Ministerio de Juventud e Infancia, la comunidad que más capacidad debe tener para acoger a los niños y adolescentes de acuerdo a su población es Andalucía, 3.009; seguida de Cataluña, 2.829; la Comunidad de Madrid, 2.471; y Comunidad Valenciana, 1.903; mientras que en todos los demás territorios la cifra no llega a 1.000.

Detrás de estos cuatro territorios que deben tener mayor capacidad de acogida según su población se sitúa el archipiélago balear, junto a Galicia, con 940 plazas; Castilla y León, con 830; Canarias, con 783; Euskadi, con 776; Castilla-La Mancha, con 742; Región de Murcia, con 553; Aragón, con 476; y Extremadura, con 364.

Canarias, Ceuta y Melilla en situación de contingencia migratoria

El Gobierno aprobó en marzo del año pasado la modificación de la ley de extranjería para destensar los sistemas de acogida de territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla y así mejorar la atención a los menores, un modelo que ha encontrado la oposición frontal de la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Esta capacidad ordinaria es clave dentro del sistema porque establece cuál es el número de niños y adolescentes que una comunidad debe poder acoger en base a su población.

Esto determina cuándo se considera que un territorio está sobrepasado y puede trasladar a los chicos que recibe a otro lugar: cuando supere el triple de su capacidad. Actualmente, las comunidades que cumplen este requisito y, por lo tanto, se encuentran en situación de contingencia migratoria, son Canarias, Ceuta y Melilla.

Hacia el final de la lista se encuentran Asturias, con 352 plazas; Navarra, con 237; Cantabria, con 206; La Rioja, con 114; Melilla, con 30; y Ceuta, con 29.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha puesto en valor este modelo, que por primera vez obligó a las comunidades a hacerse cargo, entre todas, de los menores migrantes que llegaban solos a España independientemente de adónde lo hicieran.

Saiz ha destacado que este sistema permite poner en el centro el interés superior del menor y el real decreto aprobado hoy es "un paso más" para proteger a los niños y adolescentes.

Noticias relacionadas

A través de un comunicado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado el apoyo del Gobierno a todos los territorios en este aspecto y ha recordado que el pasado año se transfirieron 230 millones de euros a las comunidades para la atención de la infancia migrante no acompañada, de los que Canarias recibió más de la mitad (140 millones).

TEMAS

  • menores migrantes
  • Baleares
  • Comunidad Autónoma
  • migrantes
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
  2. Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
  3. Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
  4. Reformas para unos, derramas para otros
  5. Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
  6. El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
  7. Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca
  8. El juez rechaza que una imputada en el caso Relámpago se persone en la causa al llevar 20 años fugada

El Gobierno fija en 434 la capacidad para acoger a menores migrantes no acompañados en Baleares

El Gobierno fija en 434 la capacidad para acoger a menores migrantes no acompañados en Baleares

La Agencia Tributaria lanza una operación en Baleares y otras cinco comunidades contra el fraude en inmobiliarias

La Agencia Tributaria lanza una operación en Baleares y otras cinco comunidades contra el fraude en inmobiliarias

Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma

El Gobierno renueva a Carles Manera como consejero del Banco de España

El Gobierno renueva a Carles Manera como consejero del Banco de España

Varios aviones frustran la toma de tierra en Palma por cizalladura y se desvían a otros aeropuertos

El patronato de Cabrera vota a favor del nuevo Plan Rector del Parque Nacional, pero el Gobierno sorprende con su voto en contra

El patronato de Cabrera vota a favor del nuevo Plan Rector del Parque Nacional, pero el Gobierno sorprende con su voto en contra

Llega la convocatoria extraordinaria de la PAU en Baleares: fechas, sedes y recomendaciones

Llega la convocatoria extraordinaria de la PAU en Baleares: fechas, sedes y recomendaciones

La violencia de género no se detiene en Baleares: se dispara el número de denuncias

La violencia de género no se detiene en Baleares: se dispara el número de denuncias
Tracking Pixel Contents