Balears entra en 2026 con el ahorro más elevado en un inicio de año

Balears ha entrado en 2026 con el volumen de ahorro más elevado de su historia en un inicio de año, con un valor de los depósitos en las entidades financieras de 35.928 millones de euros, según los datos facilitados por el Banco de España. Al mismo tiempo, el endeudamiento muestra un apreciable repunte interanual, con un crédito pendiente de devolución cifrado en 34.073 millones.

Si se pone la lupa sobre el dinero que los baleares (familias, empresas y administraciones) tienen depositado en las entidades financieras, lo que se observa es que el ahorro de las islas sigue sin tocar techo y no deja de incrementarse ejercicio tras ejercicio impulsado por un sector turístico que permite al archipiélago situarse en cotas de pleno empleo durante la temporada alta y por una actividad inmobiliaria que genera importantes inyecciones económicas en aquellos que tienen alguna residencia en alquiler o que la venden. Hay que tener en cuenta que esos 35.928 millones de euros solo incluyen los depósitos en los bancos, pero no las cantidades que se destinan a la Bolsa, por citar un ejemplo.

Tendencia alcista

Aunque las puntas de ese ahorro se registran durante el tercer trimestre de cada año (coincidiendo con la temporada alta turística), la comparativa en relación con el inicio de 2025 refleja que en un año el valor de esos depósitos ha crecido a un ritmo del 5%, manteniendo la tendencia alcista de la última década. Basta recordar que en 2017 ese valor se situó en una media de 24.922 millones de euros, lo que refleja la potente evolución que se ha dado, especialmente tras la pandemia de 2020.

Se destaca el equilibrio entre ahorro y endeudamiento / R. Sanz

Los economistas consultados señalan dos factores clave que han marcado esa tendencia. Uno es el impulso que el turismo ha mostrado durante los últimos ejercicios, hasta el punto de colocar a las islas en situación de pleno empleo durante los meses estivales, con lo que eso supone para los ingresos de empresas y familias.

Pero se añade la actual situación del mercado inmobiliario, que está generando una importante inyección económica para aquellos que disponen de una vivienda que tienen en alquiler o que han vendido una de estas propiedades.

Eso marca una clara diferencia entre los que deben de pagar los actuales alquileres, rebajando su capacidad de ahorro muy especialmente entre los jóvenes, y los que cobran esas rentas.

Crece la deuda

Un aspecto a tener en cuenta es que la deuda también está evolucionando al alza tras un periodo de retroceso. Esos 34.073 millones de euros de crédito pendiente de devolución en los primeros meses de 2026 superan ampliamente los 31.917 millones del primer trimestre del pasado año, con un alza superior a la del ahorro, cifrada en un 6,7%.

Ese aumento del crédito, según los economistas consultados, tiene una de sus bases en el fuerte crecimiento que se está registrando en la inversión vinculada a la construcción y en la financiación de estos proyectos.

En cualquier caso, esta situación sigue reflejando el equilibrio que se ha alcanzado entre ahorro y endeudamiento, un aspecto que se valora teniendo en cuenta la carencia del mismo que se registró durante los años que desembocaron en el estallido de la denominada ‘burbuja inmobiliaria’.

Hay que recordar que antes de la citada crisis de principios de siglo se llegó a dar un endeudamiento de 2,4 euros por cada uno que se tenía ahorrado, una situación radicalmente diferente a la actual, donde el valor de los depósitos supera al del crédito.