El Consell pone en marcha la Plataforma Inteligente de Destinos de Mallorca

El Consell de Mallorca ha presentado este lunes la Plataforma Inteligente de Destinos, Mallorca PID, que aúna servicios, datos, capacidades y aplicaciones prácticas para la gestión turística y que deberá seguir avanzando en participación y en ciberseguridad, ha asegurado el presidente de Segittur, Enrique Martinez.

Esta infraestructura tecnológica está enfocada a resolver retos que comparten los destinos turísticos, empezando por la movilidad y el transporte, con gestión flujos y patrones de desplazamiento, aparcamientos y planificación; y en segundo lugar los flujos y congestión en los espacios que comparten residentes y turistas, ya sean urbanos o naturales, con detección de saturación y aforos, han explicado en la jornada de presentación.

El tercer ámbito que contempla la plataforma son los impactos de los eventos, en cuestiones de movilidad, economía local y presión sobre servicios públicos; y el cuarto el ciclo del agua y los residuos, con un seguimiento de los consumos hídricos, la generación de residuos y la relación con el turismo.

La quinta faceta es el alojamiento, con una caracterización de la oferta, ocupación, tipologías, estacionalidad y capacidad de carga; y la sexta es la digitalización de activos, con integración de patrimonio, naturaleza, cultura y servicios en el ecosistema digital PID.

Los datos con los que cuenta la plataforma parten de 70 fuentes ingestadas, han dicho en la presentación en un hotel de la Playa de Palma. Por ejemplo, incluye datos de qué tipo de viajero acude a las oficinas de turismo de Mallorca y cuál es la información más solicitada, con lo que permite adelantarse a esas consultas.

La jornada ha empezado con un ejemplo de lo que supondrá la Mallorca PID, en una simulación a partir de información aportada por los alrededor de 95 participantes en el evento sobre cómo iban a acudir. A partir de sus respuestas, se ha calculado la huella de carbono que supone la organización de un evento como el de este lunes.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha explicado que con esta plataforma el Consell da un paso adelante "en la manera de entender, gestionar y planificar el turismo, poniendo la tecnología y los datos al servicio del territorio, de las administraciones, de las empresas y de los ciudadanos".

"La Mallorca PID nace para transformar los datos en conocimiento útil y compartido, reforzando la capacidad de planificación y toma de decisiones frente a los retos presentes y futuros de nuestro destino para conseguir un modelo responsable", ha señalado.

La Mallorca PID forma parte de la Plataforma Inteligente de Destinos que promueve la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, Segittur. El presidente de la entidad Enrique Martínez, ha destacado la importancia de que los destinos turísticos que sufren los mismos problemas cuenten con datos que permitirán resolverlos.

"La administración turística tiene que pasar de ser personas que van a ferias con folletos, por decirlo con trazo grueso, a personas que gestionan un territorio, una realidad, que apoyan a que las empresas sean más competitivas y que el turismo sea un factor de desarrollo", ha defendido.

Ha incidido en que la PID supone "un salto más" ante esos problemas comunes, pone a disposición de los destinos unos servicios con los que avanzan en la digitalización y además consolida los datos con métricas comparables.

Martínez ha destacado el buen trabajo desarrollado por el Consell de Mallorca, que "aporta herramientas que van a tener los demás destinos" y viceversa, y ha recordado que el desarrollo de la PID ha sido posible por los fondos Next Generation, con 3.400 millones destinados al sector turístico.

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Los dos retos que Segittur considera pendientes son que el proceso de participación con universidades y empresas continúe, y avanzar en ciberseguridad, un ámbito que "está cambiando radicalmente en los últimos meses", con capacidades para "detectar vulnerabilidades que el ojo humano no ve" y ataques más sofisticados. Ha añadido que "los tiempos de respuesta son un resto importante porque Europa tiene que seguir dando un salto hacia su soberanía".