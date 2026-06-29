Varios aviones frustran la toma de tierra en Palma por cizalladura y se desvían a otros aeropuertos
Controladores aéreos advierten de “problemas importantes” en Son Sant Joan con esperas y aproximaciones abortadas
Las cuentas oficiales de Controladores Aéreos han informado este lunes de la presencia de “problemas importantes de cizalladura” en el aeropuerto de Palma, una situación que está provocando aproximaciones frustradas, esperas en vuelo y desvíos de varias aeronaves hacia aeropuertos alternativos por motivos de seguridad.
Según el aviso difundido en redes sociales, la situación está afectando directamente a las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Son Sant Joan, donde algunas tripulaciones han optado por interrumpir la aproximación y mantenerse en el aire a la espera de mejores condiciones o dirigirse a otros destinos.
¿Qué es la cizalladura?
Desde el propio colectivo de controladores se explica que la cizalladura se produce cuando existen cambios bruscos en la dirección o intensidad del viento durante la fase de descenso en la aproximación. Estos cambios repentinos alteran de forma constante la sustentación del avión, lo que dificulta de manera significativa la maniobra de aterrizaje.
En estas condiciones, señalan, la aeronave puede experimentar variaciones inesperadas en su comportamiento aerodinámico, obligando a las tripulaciones a extremar las precauciones en una de las fases más delicadas del vuelo.
Decisión de seguridad en cabina
Los controladores subrayan que, cuando no existe la garantía de un aterrizaje completamente seguro, son las propias tripulaciones quienes deciden “irse al aire”, es decir, abortar la maniobra de aterrizaje y volver a intentarlo o desviarse a otro aeropuerto. “En caso de que no haya garantía de un aterrizaje 100% seguro, las tripulaciones deciden irse al aire por seguridad en lugar de continuar con la aproximación o el aterrizaje”, explican.
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