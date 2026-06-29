Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma

Un avión procedente de Dublín rozó el sábado con el fuselaje de cola la pista del aeropuerto de Palmaen la que estaba aterrizando, sin que se producejan víctimas. Sin embargo, las aviones que estaban a punto de tomar tierra tras esta operación tuvieron que desviarse momentáneamente, mientras los servicios aeroportuarios limpiazan la pista, aterrizando porteriormente el resto de aeronaves en la otra pista de aterrizaje, con lo que los despeques fueron interrumpidos hasta que la pista afectada quedó despejada completamente de cualquier resto de fuselaje.

Como informaron los Controladores Aéreos a través de su cuenta en la red social X, un avión procedente de Dublín tuvo que cancelar el primer intento de aterrizaje en el aeropuerto de Palma y volver a ganar altura, porque la aproximación no fue suficientemente estable para aterrizar con seguridad. Mientras el avión pasaba por delante de la torre, los controladores sospecharon de que la aeronave había sufrido un "tailstrike", es decir, que la cola del avión había rozado el suelo durante la maniobra.

Posteriormente, al inspeccionase la pista se pudo comprobar, que, efectivamente, habían quedado fragmentos del avión sobre el asfalto, por lo que se tuvo que cerrar esa pista (24L) hasta limpiarla. Los aviones que venían detrás y también iban a aterrizar allí tuvieron que abortar su aproximación y volver a subir. Y el resto de los aterrizajes se desviaron a la otra pista (24R), que normalmente se utiliza para los despegues.

Posteriormente, el avión que había rozado la cola con el suelo comunicó una situación, señalándo que tenía un problema importante que requería atención prioritaria, aunque no de emergencia extrema, relatan los Controladores Aéreos. Para darle prioridad, los controladores hicieron que el avión que iba delante también abortara su aterrizaje, dejando la pista libre para el avión con el problema. Al mismo tiempo, se movilizó a los bomberos del aeropuerto de Palma y a los equipos de inspección de pistas. Todo ello por si el incidente terminaba convirtiéndose una emergencia.

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Finalmente, el avión aterrizó en la pista 24R y se quedó parado unos instantes sobre la pista mientras comprobaban la situación. En ese momento ocurrió algo poco habitual, destacan los Controladores Aéreos, las dos pistas del aeropuerto quedaron temporalmente inutilizadas: La 24L estaba cerrada porque había restos que limpiar. La 24R estaba ocupada por el avión que acababa de aterrizar. Mientras sucedía todo esto, otro avión informó de "Minimum Fuel", que significa que le quedaba el combustible justo para completar el aterrizaje y no era conveniente seguir dando vueltas, aunque no estaba en una situación de emergencia ni tenía prioridad absoluta. Gracias a que los equipos del aeropuerto actuaron con rapidez, se reabrió esa pista y los aterrizajes volvieron a realizarse con normalidad. Poco después también quedó libre la 24R. A partir de ese momento, el aeropuerto recuperó su funcionamiento normal utilizando las dos pistas en paralelo.