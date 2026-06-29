Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patronal alquiler de yatesCasal histórico Can FeliuTatiana Casado presidenta Ben AmicsPlataformas elevadas aeroportReformas viviendasMaria Togores Netflix
instagramlinkedin

La Aemet anuncia una bajada de las temperaturas en Mallorca y avisa de tormentas en el interior

El norte de la isla registrará un alivio térmico con máximas de hasta 32 grados, mientras que el sur se mantiene en alerta amarilla

En el interior de Mallroca podrían registrarse tormentas a partir del martes.

En el interior de Mallroca podrían registrarse tormentas a partir del martes. / DM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Duna Márquez

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una bajada de las temperaturas en Mallorca al inicio de la semana, después de varios días de calor intenso. El descenso se notará sobre todo en el norte de la isla, donde las máximas quedarán entre los 30 y los 32 grados, según la previsión de la Aemet.

El alivio, sin embargo, no será generalizado. El sur de Mallorca seguirá este lunes en alerta amarilla por altas temperaturas entre las 12.00 y las 19.59 horas, con máximas que pueden alcanzar los 35 grados.

Descenso de las máximas este lunes

La previsión para este lunes en Mallorca apunta a un cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas bajarán respecto a jornadas anteriores. El viento soplará flojo o moderado del nordeste.

A partir del martes, la Aemet prevé cielos poco nubosos, pero con nubes de evolución diurna en el interior de la isla. Esa nubosidad podría dejar algún chubasco aislado, que no se descarta que vaya acompañado de tormenta.

Esta posibilidad se mantiene también para el miércoles y el jueves. No se trata de un episodio de lluvias generalizadas, sino de precipitaciones puntuales, más probables durante la tarde y concentradas en el interior de la isla.

Calor contenido, pero ambiente de verano

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios durante buena parte de la semana. Tras el descenso previsto este lunes, Mallorca seguirá con valores propios del verano, entre los 32 y 34 grados, valores en cualquier caso más suaves que los registrados en los últimos días en la isla.

El viento será flojo en general, con predominio de las brisas costeras a partir del martes. En Menorca, la Aemet prevé viento del norte más marcado a mitad de semana, mientras que en Mallorca la situación será más tranquila en el litoral.

La recta final de la semana puede volver a traer más calor

La Aemet señala que, de cara a la recta final de la semana, el calor podría volver a ser muy intenso en buena parte del país. En Mallorca, por ahora, la previsión apunta a temperaturas más contenidas que en otras zonas de España, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego.

Noticias relacionadas

La semana queda marcada así por tres claves: una bajada inicial de las máximas, el mantenimiento del aviso amarillo en el sur este lunes y la posibilidad de tormentas aisladas en el interior a partir del martes.

TEMAS

  • Mallorca
  • temperaturas
  • tormentas
  • Calor
  • Grados
  • el tiempo en Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
  2. Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
  3. Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
  4. Reformas para unos, derramas para otros
  5. Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
  6. El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
  7. Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca
  8. El juez rechaza que una imputada en el caso Relámpago se persone en la causa al llevar 20 años fugada

La Aemet anuncia una bajada de las temperaturas en Mallorca y avisa de tormentas en el interior

La Aemet anuncia una bajada de las temperaturas en Mallorca y avisa de tormentas en el interior

El Govern gasta solo el 20% de las ayudas al alquiler joven, con 248 beneficiarios

El Govern gasta solo el 20% de las ayudas al alquiler joven, con 248 beneficiarios

Balears entra en 2026 con el ahorro más elevado en un inicio de año

Balears entra en 2026 con el ahorro más elevado en un inicio de año

La Audiencia de Palma anula la paternidad de una niña nacida de un tratamiento de fertilidad

La Audiencia de Palma anula la paternidad de una niña nacida de un tratamiento de fertilidad

Discotecas de Mallorca: «Este año para hacer la misma caja hemos de trabajar mucho más»

Discotecas de Mallorca: «Este año para hacer la misma caja hemos de trabajar mucho más»

Despiden a un camarero de Mallorca por subir un vídeo a Tik Tok durante el horario de trabajo

Despiden a un camarero de Mallorca por subir un vídeo a Tik Tok durante el horario de trabajo

Manifestación a favor de los derechos LGTBI en Palma: "El Orgullo no es un tardeo"

Manifestación a favor de los derechos LGTBI en Palma: "El Orgullo no es un tardeo"

La manifestación de Orgull Crític se desmarca de Ben Amics: "No pueden sustituir la lucha de base"

La manifestación de Orgull Crític se desmarca de Ben Amics: "No pueden sustituir la lucha de base"
Tracking Pixel Contents