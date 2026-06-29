La Aemet anuncia una bajada de las temperaturas en Mallorca y avisa de tormentas en el interior

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una bajada de las temperaturas en Mallorca al inicio de la semana, después de varios días de calor intenso. El descenso se notará sobre todo en el norte de la isla, donde las máximas quedarán entre los 30 y los 32 grados, según la previsión de la Aemet.

El alivio, sin embargo, no será generalizado. El sur de Mallorca seguirá este lunes en alerta amarilla por altas temperaturas entre las 12.00 y las 19.59 horas, con máximas que pueden alcanzar los 35 grados.

Descenso de las máximas este lunes

La previsión para este lunes en Mallorca apunta a un cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas bajarán respecto a jornadas anteriores. El viento soplará flojo o moderado del nordeste.

A partir del martes, la Aemet prevé cielos poco nubosos, pero con nubes de evolución diurna en el interior de la isla. Esa nubosidad podría dejar algún chubasco aislado, que no se descarta que vaya acompañado de tormenta.

Esta posibilidad se mantiene también para el miércoles y el jueves. No se trata de un episodio de lluvias generalizadas, sino de precipitaciones puntuales, más probables durante la tarde y concentradas en el interior de la isla.

Calor contenido, pero ambiente de verano

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios durante buena parte de la semana. Tras el descenso previsto este lunes, Mallorca seguirá con valores propios del verano, entre los 32 y 34 grados, valores en cualquier caso más suaves que los registrados en los últimos días en la isla.

El viento será flojo en general, con predominio de las brisas costeras a partir del martes. En Menorca, la Aemet prevé viento del norte más marcado a mitad de semana, mientras que en Mallorca la situación será más tranquila en el litoral.

La recta final de la semana puede volver a traer más calor

La Aemet señala que, de cara a la recta final de la semana, el calor podría volver a ser muy intenso en buena parte del país. En Mallorca, por ahora, la previsión apunta a temperaturas más contenidas que en otras zonas de España, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego.

Noticias relacionadas

La semana queda marcada así por tres claves: una bajada inicial de las máximas, el mantenimiento del aviso amarillo en el sur este lunes y la posibilidad de tormentas aisladas en el interior a partir del martes.