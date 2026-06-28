UOB denuncia la "invisibilidad y LGTBIfobia" que sufren muchos profesores de Baleares

El sindicato UOB Ensenyament ha denunciado este domingo que "buena parte del profesorado" en Baleares sufre situaciones de "inivisibilidad y LGTBIfobia", por lo que se ve obligado a no expresar su orientación sexual o de género en el ámbito educativo o a hacerlo de manera "parcial y selectiva".

En un comunicado publicado este domingo, la organización sindical ha denunciado que esta situación es "consecuencia de un clima donde todavía persisten prejuicios, actitudes discriminatorias, miedos bien fundamentados a las represalias, al acoso o a la estigmatización".

"Cuando un docente considera que revelar aspectos de su vida afectiva puede generar conflictos con familia y alumnado, la igualdad efectiva está todavía lejos de ser una realidad", ha indicado UOB.

Ha ejemplificado con los hechos sucedidos en el IES Baltasar Porcel hace unos meses, donde un profesor sufrió un ataque homófobo, que representa "una muestra alarmante de las consecuencias de esta situación".

UOB ha aprovechado para denunciar "la falta de recursos, protocolos y medidas efectivas para prevenir y combatir la LGTBIfobia en los centros educativos" y ha pedido a la conselleria de Educación "una actuación decidida que garantice la protección del profesorado y unos entornos escolares seguros".