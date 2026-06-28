Rescatan en helicóptero a tres embarazadas llegadas en patera a Baleares

Un total de 27 migrantes subsaharianos, entre los que hay tres mujeres embarazadas que han sido trasladadas al hospital Son Espases, han sido interceptados este sábado en las costas de Cabrera, donde han llegado a bordo de una patera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la localización se ha producido a las 18:40 horas en la zona de costa de Faro n'Ensiola, en Cabrera.

Entre las personas interceptadas había tres mujeres embarazadas que han sido trasladadas al hospital de Son Espases gracias a una actuación llevada a cabo de forma conjunta entre la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y el 061.

Además de los mencionados, también ha participado en el rescate de la patera el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Con esta última embarcación, entre el viernes y el sábado han llegado a Baleares un total de 208 migrantes a bordo de una decena de pateras.

Pateras llegadas el sábado

Ayer fueron interceptados 75 migrantes de origen magrebí tras llegar en cinco pateras, una a Eivissa y cuatro a Formentera, según informó la Delegación de Gobierno en Balears. El primer grupo de 13 personas fue localizado a las 1:47 horas en Cala Tarida, en la isla de Eivissa.

El segundo grupo, de 16 migrantes, fue detectado a las 2:40 horas en las inmediaciones del Hotel Riu Palace La Mola, ubicado en la playa de Migjorn, en Formentera. A las ocho de la mañana se interceptó al tercer grupo, con 16 personas en la línea de costa en zona del Pilar de la Mola de la pitiusa menor.

En la misma isla, el cuarto fue localizado a las 08:20 horas con 15 personas en la costa de s’Estufador. El quinto también fue descubierto en Formentera a las 09:30 horas con 15 personas en la costa de Cap de Barbaria.

Finalmente, a las 18:40 interceptaron los 27 migrantes subsaharianos en Cabrera, entre los cuales se encontraban las tres mujeres embarazas que han sido trasladadas en helicóptero al Hospital Son Espases.

Cinco pateras el viernes

En la jornada del viernes fueron interceptadas otras cinco pateras en las costas del archipiélago. A las 6.20 horas, fue detectada la primera con 14 migrantes de origen magrebí a la costa de Es Copinar en Formentera; otra con 14 personas del mismo origen al litoral de Portopetro, en el municipio mallorquín de Santanyí a las 7.20 horas, y una tercera a Formentera, con 30 personas de origen subsahariano interceptadas cerca del faro de la Mola, a las 11.30 horas.

Poco después fue localizada otra embarcación en la zona de Es Migjorn, por parte de guardias civiles del puesto de Formentera y de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic). Y en Cabrera fueron interceptadas otras 32 personas de origen subsahariano.

Llegada de pateras en 2026

En lo que va de año han llegado 2.615 migrantes a bordo de 138 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 arribaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.