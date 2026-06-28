Mallorca no logra reducir los «puntos calientes» del fondeo ilegal según el sector náutico

Mallorca no está logrando rebajar los masivos fondeos irregulares que padece en sus «puntos calientes», como Andratx, Santa Ponça, Sóller o Pollença, según denuncian los presidentes de las patronales de chárter náutico APEAM y AECIB, José María Jiménez y Pedro Francisco Gil respectivamente, a la espera de comprobar si finalmente el aumento de los controles anunciado por el Govern tiene algún efecto.

El primero de estos representantes del sector señala que una práctica cada vez más extendida es la de crear boyas ilegales para estos fondeos, llenando de hormigón garrafas de plástico que se lanzan al mar, y ambos vinculan buena parte de este problema al intrusismo existente en el sector.

Demanda de más medidas

Se insiste en la necesidad de elevar las medidas contra el citado intrusismo, pero Gil critica que esa vigilancia es muy superior cuando se trata de una embarcación con bandera española frente a las extranjeras, de ahí que reclame que las exigencias sean las mismas.

El presidente de AECIB señala que el sistema informático vinculado a las actividades náuticas permite detectar con mayor facilidad a los intrusos, y lamenta que si no hay más detecciones es porque el personal encargado de la vigilancia «o va sobrecargado o es que no sabe hacerlo mejor».

José María Jiménez, presidente de la asociación de chárter náutico de APEAM / APEAM

Por su parte, Jiménez apunta que cuando se hace esa vigilancia, las embarcaciones que se alquilan irregularmente «tienen propietarios muy sociables, porque cada semana cambian de amigos o de familiares», según ironiza en relación con las excusas que se ponen para justificar la presencia a bordo de personas que cambian cada pocos días, y subraya la necesidad de extender los controles a las redes sociales y páginas web en las que esas embarcaciones se anuncian.

En el caso de Ibiza, el representante de APEAM añade que «toda la isla es un punto caliente».

En relación con estos fondeos irregulares, hay que recordar la polémica abierta entre el Govern balear y el Ejecutivo estatal al desistir el segundo de financiar las zonas de boyas para fondeos ecológicos que se había pactado entre ambas partes, unos proyectos que ahora deberán ser asumidos en solitario por la Administración autonómica.

Poca lista séptima

Como aspecto positivo, José María Jiménez señala que apenas ha habido embarcaciones de lista séptima (para uso privado) que hayan hecho los trámites para poder alquilarse durante tres meses al año como si fueran de uso profesional (lista sexta), evitando así agravar el problema del intrusismo.

El representante de APEAM recuerda que esta posibilidad, aprobada desde Madrid, ha sido prohibida por el Govern, lo que ha abierto una batalla sobre las competencias de ambas Administraciones, pero reconoce también que las condiciones fijadas por el ministerio de Transportes para hacerlo son lo suficientemente exigentes como para desincentivar este paso.