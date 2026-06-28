El Govern reivindica unas Baleares "abiertas, diversas e inclusivas" donde todas las personas puedan "vivir en libertad"

El Govern ha mostrado su "compromiso" en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, con motivo del Día Internacional del Orgullo, y ha reivindicado unas Baleares "abiertas, diversas e inclusivas", donde todas las personas puedan "vivir con libertad, dignidad y seguridad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género".

De este modo, el Ejecutivo se ha puesto en valor la construcción de una sociedad basada en "la igualdad, el respeto y la no discriminación", según ha expresado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Así, han resaltado que en Baleares "no hay espacio para el odio, la intolerancia, ni ninguna forma de violencia o discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género".

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para seguir avanzando en la defensa de los derechos y libertades de "todas las personas, al promover la convivencia, el respeto y la igualdad de oportunidades".

Como muestra de este compromiso, el Consolat de Mar y los edificios de las Consellerias ha lucido durante toda la semana la bandera LGTBIQ+, un gesto simbólico con el que el Govern se suma a la conmemoración del Orgullo y visibiliza su apoyo a la diversidad.

Además, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha destacado la inversión de 590.000 euros a la convocatoria de subvenciones para proyectos relacionados con la diversidad sexual, de género y para la erradicación de la LGTBI-fobia durante los años 2025 y 2026. Esta inversión, de 295.000 euros anuales, supone un incremento del 195% respecto a la convocatoria de 2023, dotada con 100.000 euros.

Gracias a esta convocatoria se financian diez proyectos impulsados por entidades de las cuatro islas que desarrollan iniciativas de sensibilización, prevención, formación, investigación y acompañamiento para combatir la discriminación y promover la igualdad de derechos de las personas LGTBIQ+.

Entre las actuaciones subvencionadas se incluyen proyectos de formación dirigidos a profesionales, campañas de sensibilización, investigaciones sobre las causas y consecuencias de la LGTBI-fobia, así como iniciativas para favorecer la incorporación de políticas de diversidad e igualdad en distintos ámbitos de la sociedad.

El Govern trabaja de manera coordinada con el Consejo LGTBI de Baleares, órgano de participación y cooperación entre las administraciones públicas y las entidades representativas del colectivo, con el objetivo de "impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad efectiva y la no discriminación".