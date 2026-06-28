La fiesta del Orgullo organizada por Cort registra una discreta asistencia tras la ruptura con Ben Amics

La fiesta del Orgullo organizada en solitario por el Ayuntamiento de Palma, tras la ruptura con Ben Amics, ha reunido este sábado a un público discreto en la Plaza Mayor. Alrededor de 200 personas han seguido a lo largo de la tarde las actuaciones musicales y drag previstas por Cort en una celebración que ha transcurrido con tranquilidad, aunque con un ambiente más contenido de lo esperado y una presencia moderada de símbolos del colectivo LGTBI.

La verbena, que ha sustituido este año el tradicional escenario del Parc de ses Estacions por la Plaza Mayor, ha estado amenizada por sesiones de DJ, actuaciones drag y los conciertos de artistas como El Tesorito de la Isla, GŸE o Inma del Valle. Entre los asistentes predominaban los turistas y los curiosos que se han acercado atraídos por la programación, junto a personas del colectivo que han querido respaldar la celebración pese a la división institucional que ha marcado el Orgullo de este año.

Precisamente esa ruptura entre Cort y Ben Amics ha estado presente en las conversaciones entre el público. Varios asistentes han explicado a este diario que conocían la polémica y han lamentado que ambas partes "no hubieran sido capaces de alcanzar un acuerdo" para organizar conjuntamente la celebración. Aun así, han defendido que el Orgullo debía "seguir celebrándose" y han valorado positivamente que Palma mantuviera una fiesta dedicada a la diversidad, aunque algunos han reconocido que esperaban una mayor afluencia y un ambiente más animado.

Algunos de ellos han asegurado, además, que este domingo participarán en la manifestación convocada por Ben Amics, dejando claro que consideran compatibles ambas citas pese al desencuentro entre el Consistorio y la entidad LGTBI de Baleares.

Un pregón reivindicativo

La parte más reivindicativa de la tarde ha llegado con el pregón del artista mallorquín Baaldo, presentado por la drag queen Lolita Khaos. Antes de darle paso, la presentadora ha recordado que el Orgullo sigue siendo una jornada para defender "la diversidad, la tolerancia, el respeto y la inclusión" y ha advertido que los derechos conquistados "no se pueden perder".

Durante su intervención, Baaldo ha hecho un llamamiento a no dar por garantizados los avances logrados por el colectivo. "Nos están quitando nuestros derechos y nuestras libertades", ha afirmado, antes de relatar dos episodios de LGTBIfobia que ha sufrido en el último año y reclamar que "no podemos volver atrás".

El artista también ha reivindicado una mayor presencia de creadores del colectivo en festivales, conciertos y programaciones culturales, al considerar que siguen teniendo menos oportunidades sobre los escenarios. "Quiero ver más mujeres lesbianas, más personas trans y más artistas gays en los carteles", ha reclamado.

Su discurso ha concluido con una llamada a la unidad en un momento especialmente delicado para el Orgullo en Palma. "Nos quieren separar, nos quieren enfrentar entre nosotros", ha afirmado antes de pedir al colectivo que permanezca "unido para seguir defendiendo la igualdad y los derechos conquistados".

La celebración de este sábado ha sido la primera organizada exclusivamente por el Ayuntamiento después de que las negociaciones con Ben Amics terminaran rompiéndose. La entidad acusó a Cort de hacer inviable una organización conjunta y decidió desvincularse del programa municipal para impulsar sus propios actos, entre ellos la manifestación prevista para este domingo.