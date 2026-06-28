Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar

Sin que los usuarios mostraran miedo a las alturas y con personal de Aena colocado el lugares estratégicos para informar a los viajeros de la novedad, el aeropuerto de Palma ha estrenado las pasarelas elevadas que conectan las plantas de llegadas y salidas de la terminal con el edificio del aparcamiento. Y lo ha hecho ocho meses después del inicio de las obras, cuando el pasado noviembre empezaron a reforzarse los grandes pilares exteriores para que soportaran la nueva infraestructura, ahora ya plenamente activa.

El objetivo de las nuevas pasarelas elevadas es acortar distancias a los pasajeros, aunque sea un poco. Y, sobre todo, como explicó el director de Son Sant Joan, Tomás Melgar, cuando se puso en marcha el proyecto, que todos los usuarios que utilizan el edificio del parking general dejen de pisar el área exterior de llegadas como se veían obligados a hacerlo anteriormente, una zona donde en los meses de verano se acumulan de 5.000 a 6.000 pasajeros a la hora, lo que, según el responsable aeroportuario, justificó la construcción de la infraestructura, en el aeropuerto de España que, además, gestiona más pasajeros al mes en una sola terminal, 4,7 millones de media.

Unas jóvenes utilizan las nuevas plataformas elevadas del aeropuerto de Palma / Miguel Vicens

Tras meses cerrado por obras, el pasillo central del aérea exterior de llegadas, vuelve a estar abierto, salvo el último tramo antes de llegar al parking, donde todavía quedan pendientes unos remates de la obra, que también contará con ascensores para subir desde ese pasillo central a la plataforma.

Los pasajeros que salen de la planta de llegadas de la terminal suben primero por unas cintas mecánicas hasta la plataforma de la pasarela, de mucha amplitud y con barandillas laterales de seguridad. Y se dirigen a la segunda planta del parking, donde se ha habilitado igualmente una entrada ancha hasta la parte central del edificio, para que desde ahí el pasajero pueda pagar el tiquet y dirigirse a la planta donde ha dejado estacionado su automóvil o el coche de alquiler contratado.

Pasajeros utilizan la nueva infraestructuras para dirigirse al parking y a la segunda planta / Miguel Vicens

Igualmente, desde el parking puede dirigirse a la termina a través de la misma plataforma elevada. Si su destino es la planta segunda de facturación deberá seguir recto, donde la plataforma se estrecha hasta conectar con la parada de autobuses de salidas, en el centro de la terminal. Si su destino es la planta de llegadas, encontrará una cinta mecánica a la izquierda por la que podrá descender.

La nueva infraestructura completa todas las obras previstas de la reforma del aeropuerto en la parte exterior de llegadas, donde se eliminó la fuente lateral para ganar más capacidad para autobuses, se desplazó la parada de taxis para que en los momentos de saturación la cola no entrara dentro de la terminal, se ordenó la zona de vehículos VTC y furgonetas de transporte de pasajeros abonadas y se creó la estación de autobúses públicos, en una rotonda con pérgola para los pasajeros, alrededor de la que se unifican el punto de llegada y salida de los vehículos de la EMT y del TIB.

Al mismo tiempo se amplió el aparcamiento exprés, de aparcamiento gratuito durante quince minutos, y se retrasó el filtro de entrada de vehículos, para reducir las colas de coches que esperan fuera de la zona.