TUI abre su primera agencia de viajes en Mallorca: quiere conquistar al cliente español

El grupo turístico alemán TUI inauguró este viernes (26 de junio) de forma oficial su primera agencia de viajes en Mallorca, situada prácticamente junto al conocido Ballermann. Según confirmó el CEO Sebastian Ebel a la MZ, el objetivo es centrar el negocio especialmente en el público español, aunque hasta ahora han sido sobre todo los turistas alemanes quienes acudían allí para reservar sus próximas vacaciones.

El establecimiento se encuentra en el Carrer Llaüt, dentro del llamado Riu Center. A escasos metros está el restaurante “Münchner Kindl”, y en los alrededores hay una panadería alemana, un salón de masajes asiático y la bar “Chucca”, del conocido empresario de Goodbye Deutschland Sohel Abdoulkhanzadeh. El local pertenece a TUI desde hace décadas.

El responsable de la oficina, Antonio Sorroche, que trabaja en la empresa desde 1999, explica a la MZ que en realidad el espacio funcionaba ya como punto de atención para los clientes de los hoteles de TUI en la zona, donde no siempre había un representante del turoperador, y que con frecuencia los turistas les preguntaban a él y a su compañera Conny Winzer si podían reservar directamente su siguiente viaje allí, algo que hasta ahora no era posible “por motivos técnicos”.

“Muchos turistas reservaban ya sus próximos viajes aquí”

Durante una visita del CEO Sebastian Ebel a Mallorca hace tres años, la situación salió a relucir y, según relata Sorroche, el propio directivo resolvió el problema, de modo que poco después comenzaron a vender los primeros viajes. Desde entonces, asegura, su trabajo no ha cambiado demasiado, aunque con la inauguración oficial podría aumentar el flujo de clientes.

Preguntada por si esto supone más carga de trabajo, su compañera Conny Winzer se muestra sorprendida y afirma que “viajar es su pasión” y que le gusta ayudar a los turistas.

El 80 % de los clientes son alemanes y buscan repetir destino

Hasta ahora, alrededor del 80 % de los clientes de la agencia son alemanes, muchos de ellos interesados en reservar su próximo viaje a la isla, aunque buscando nuevas zonas. “Normalmente quieren ir a lugares en los que aún no han estado, por eso piden recomendaciones de hoteles”, explica Sorroche. Se trata sobre todo de clientes de la generación mayor de 40 años, mientras que los mallorquines apenas han entrado en la tienda.

Sin embargo, esto es precisamente lo que la empresa quiere cambiar. Según el CEO Sebastian Ebel, la marca TUI apenas es conocida entre los españoles, ya sean de Madrid, Barcelona o Valencia, y de las entre 4.000 y 5.000 agencias del grupo en todo el mundo, solo unas 20 están en España y Portugal, por lo que considera que se trata de un mercado con potencial de crecimiento.

La agencia abre de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 horas, y por el momento TUI no ha decidido si mantendrá o no el cierre habitual de tres meses durante el invierno.