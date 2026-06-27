Animales
Una serpiente hace nido en un olivo de Ibiza: "Había visto una y ahora he visto una más pequeñita"
No es la primera vez que hay un ofidio en este mismo hueco del árbol
Marta Torres Molina
Escondida, perfectamente camuflada en el agujero de un olivo. Así encontró Paulina, una vecina de la isla, una serpiente. Se trata de un árbol en el interior de una finca de la calle Margalida Roig, detalla la joven, que ha compartido varios vídeos en los que se ve al ofidio, que tiene bastante controlado.
En el vídeo se puede ver al animal recogido en el agujero, con la cabeza apoyada en la madera y mirando fijo hacia la calle. En un primer momento, no se distingue a la serpiente, pero cuando Paulina hace zoom se aprecia perfectamente al animal.
Esta no era la primera vez que la joven veía a la serpiente en este mismo hueco del olivo. Sin embargo, algo que le llamó la atención en esta ocasión es que la culebra era más pequeña que la primera vez que se percató de su presencia. Esto parece haberla dejado algo inquieta: "Es la segunda vez que la veo en el mismo sitio, pero hoy vi una más pequeñita, no sé si tenrdán algún nido ahí o algo".
Fuente: Diario de Ibiza
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