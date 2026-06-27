Animales
Reptil contra reptil en Ibiza: una tortuga se merienda una culebra de herradura
El captor de la serpiente recomienda meterlas en el congelador como método para sacrificarlas
Fernando de Lama
Reptil come reptil. Un vecino de Sant Josep ha grabado una escena poco habitual en su terreno: una de sus tortugas de tierra alimentándose de una culebra de herradura, una de las especies invasoras que más preocupa en Baleares por su impacto sobre la lagartija pitiusa.
En las imágenes puede verse cómo la tortuga tira con su pico del cuerpo de la serpiente. Eso sí, el vecino aclara que el mérito cinegético no es de la tortuga. «A la velocidad que se mueve cada una podrás entender que no las caza. Se las he dado de las que cazo yo», explica.
El vecino asegura que captura las serpientes con trampas instaladas en su terreno y que después las introduce en un bote cerrado antes de meterlas en el congelador. «Es un método que me parece menos cruel que cortarles la cabeza o aplastársela, como hacen algunos. Como son animales de sangre fría, se quedan dormidas», señala.
Según relata, en los últimos tiempos ha encontrado numerosos ejemplares en la finca. «En una ocasión, al mover unos palés de obra apareció una culebra enorme, ancha como mi muñeca, que además estaba hinchada como si hubiera comido algo grande, aunque la mayoría son pequeñas», cuenta.
Plaga de serpientes
La captura de serpientes de herradura está permitida en las islas dentro de las medidas de control de esta especie invasora, que amenaza a la lagartija pitiusa, uno de los reptiles más emblemáticos de Ibiza y Formentera.
Las campañas, coordinadas por el Cofib del Govern balear, han repartido trampas por los municipios de Ibiza, aunque la expansión de las serpientes por la isla sigue siendo una de las principales preocupaciones ambientales de los últimos años.
Fuente: Diario de Ibiza
- Carlos Burguera se gradúa en Medicina con 21 años en Mallorca: «Muchas personas con altas capacidades nunca llegan a brillar porque su potencial pasa desapercibido y no se incentiva»
- Invasión de serpientes en Mallorca: «Ni con un ejército las erradicamos»
- Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
- Un joven permanece en la UCI tras precipitarse en Caló des Moro y su familia lanza una campaña para recaudar dinero
- Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
- El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
- El Govern espera desde hace nueve meses que el Estado amplíe el catálogo de las serpientes invasoras en Baleares
- Grandes tenedores y pisos por reformar ya se ofrecen para entrar en el programa Lloguer Segur