Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”

Un joven que trabaja como ayudante de cocina en un hotel de la isla fue juzgado hace pocos días en Palma por un delito electoral por presuntamente no haber comparecido a constituir su mesa electoral en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024.

El acusado subrayó que ese día sí acudió al colegio electoral de Palma al que había sido citado. “Fui al colegio electoral, pero no firmé ningún documento, no sabía nada que tenía que firmar”, aseguró el ciudadano ante la magistrada.

“Era la primera vez que iba. Yo hablé con el encargado de la mesa, con el responsable, y me dijo que si venía el principal yo me podía ir. Yo era suplente. Estuve esperando un rato hasta que me dijeron que me podía marchar”, recordó el joven.

“No me acuerdo si me pidieron mi documentación, no recuerdo si el presidente de la mesa me la pidió”, respondió el encausado a preguntas de la fiscal.

“Yo el día de las elecciones me presenté en el colegio. Pedí libre ese día en el trabajo. Le pedí el día libre al jefe de cocina del hotel. Fui a su oficina y le dije que tenía que formar mesa en las elecciones y si me podía dar el día libre. Fue verbal la petición, no lo hice por escrito”, explicó el joven durante la vista oral celebrada en la sede de Vía Alemania, en Palma.

“Fui al colegio electoral sobre las siete y media de la mañana, yo iba como suplente. Yo llegué allí y empezó a llegar la gente, entramos todos, pregunté si me podía ir al ser suplente y me dijeron que me esperara. Sobre las nueve o nueve y media ya me dijeron que me podía marchar. Me fui cuando vino el otro chico, el principal”, señaló el acusado.

“Ese día estuve en contacto con una amiga. Le envié un audio de WhatsApp sobre las ocho de la mañana en el que le decía que seguramente me iba a librar”, rememoró ante la Sala.

“Nadie me dijo que tenía que firmar una hoja de asistencia. Si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho”, añadió el muchacho.

Su amiga prestó declaración como testigo en el juicio. “Lo conozco desde 2022 del trabajo, somos amigos”, confirmó la joven.

“El pasado 9 de junio de 2024 él tuvo que acudir al colegio electoral porque le habían citado como suplente. Estuvimos en contacto por WhatsApp. A las ocho y cinco minutos de la mañana me mandó un audio que me decía ‘como soy suplente, creo que no me toca’”, detalló la testigo, quien aportó el mensaje y lo mostró ante la magistrada y la fiscal.

“Luego, me mandó otro audio que me decía que se había librado y que si quería ir a tomar algo. Pero yo ya estaba en el trabajo y no lo pude ver ni contestarle hasta que acabé mi jornada”, reconoció la joven.

La fiscal mantiene su acusación

Al final de la vista oral, el ministerio público mantuvo su acusación contra el joven por delito electoral y reclamó una pena de multa. En cambio, el abogado de la defensa, Daniel Castro, solicitó la libre absolución de su representado.

La fiscal en el trámite de informes destacó que el acusado había manifestado que había pedido el día libre con motivo de las elecciones europeas a su superior pero no pudo recordar cómo se llamaba su jefe y también dijo que esa mañana había acudido al colegio electoral de Palma, si bien “no consta que él acudiera”. En cambio, “otros dos suplentes sí que consta que asistieron al colegio electoral porque aparecen sus nombres”, precisó la representante de la acusación pública. “Él no consta, su nombre no está en el listado”, recalcó. Respecto al audio de WhatsApp que escucharon en el juicio, la fiscal apuntó: “El acusado solo dice que se va a librar de la mesa electoral”.

Por último, el abogado defensor hizo hincapié en que en la citación que recibió su cliente no ponía que tenía que firmar. “Él cumplió con lo que dice la citación, que es que compareció en el colegio. Además, tenemos una testigo que lo corrobora y una prueba documental, un audio, de ese mismo día a las ocho y cinco minutos de la mañana referente a este asunto”, manifestó el letrado.

La defensa mencionó la ausencia de dolo y se refirió a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo que estipula que en caso de duda hay que exonerar al acusado, por lo que reclamó la libre absolución del joven. En el turno de la última palabra, el encausado añadió: “Ahora lo he recordado, el jefe se llama Pep Toni”. El caso quedó visto para sentencia.